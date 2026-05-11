Galicia amplía su red de comunicación cuántica hasta Portugal y se consolida como referente europeo en ciberseguridad

La red de comunicación cuántica permitirá proteger comunicaciones críticas como redes eléctricas, tráfico aéreo, transacciones bancarias y datos sanitarios frente a posibles ciberataques.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado la ampliación de la línea de comunicación cuántica entre Santiago y Vigo hasta Portugal, un proyecto que reforzará el papel de Galicia como nodo clave en la ciberseguridad de la Unión Europea.

La infraestructura, basada en tecnología cuántica, se extenderá en una primera fase hasta Valença do Minho y prevé llegar en el futuro a Lisboa, dentro del despliegue de la red europea EuroQCI.

El proyecto forma parte de la iniciativa europea IberianQCI, dotada con 10,6 millones de euros, que busca interconectar las redes de comunicación cuántica de España y Portugal. Esta ampliación da continuidad a la actual red terrestre de 120 kilómetros entre Santiago y Vigo, a la que se sumarán otros 30 kilómetros hasta Valença en una primera fase.

Según ha explicado Rueda, esta infraestructura permitirá proteger comunicaciones críticas como redes eléctricas, tráfico aéreo, transacciones bancarias y datos sanitarios frente a posibles ciberataques.

Galicia, referente en tecnología cuántica

El proyecto cuenta con la participación del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y la Universidad de Vigo, a través del Vigo Quantum Communication Center (VQCC), lo que refuerza la posición de la comunidad como referente europeo en tecnologías disruptivas.

La iniciativa incluye además conexiones por satélite y estaciones ópticas que permitirán enlazar con futuras misiones espaciales europeas, como el satélite Eagle-1.

Una apuesta estratégica en I+D+i

Galicia y el Norte de Portugal participan actualmente en seis grandes proyectos conjuntos de investigación e innovación, con una inversión global superior a los 39 millones de euros.

Estas iniciativas abarcan ámbitos como la inteligencia artificial, la biotecnología y la computación cuántica, con el objetivo de consolidar la Eurorregión como un polo tecnológico de referencia en Europa.