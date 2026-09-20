Galicia aspira a cerrar 2026 con una red autonómica de 10 Mercados Excelentes

La Xunta, a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, redobla su compromiso con el comercio local y de proximidad mediante la consolidación y expansión de la Rede de Mercados Excelentes. Esta iniciativa autonómica tiene como meta transformar las plazas de abastos tradicionales en espacios modernos, sostenibles y competitivos, capaces de responder a las demandas del consumidor actual sin perder su identidad histórica ni su vínculo con los productores de la zona.

A través de este distintivo de calidad, la Administración autonómica busca afianzar las plazas no solo como centros primarios de abastecimiento de producto fresco, sino como puntos de encuentro cultural, turístico y gastronómico.

Esta iniciativa forma parte del Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030, una hoja de ruta elaborada de manera conjunta con el sector comercial, que prevé la ejecución de 74 medidas concretas y la movilización de más de 320 millones de euros.

En esta línea, el reto fundamental es dotar al comercio tradicional de herramientas eficaces para afrontar los nuevos hábitos de consumo, paliar la falta de relevo generacional en los puestos y acometer la imprescindible digitalización de las ventas. La meta final trazada para el año 2030 fija un mapa autonómico con al menos 25 plazas integradas en la red de excelencia, 10 de ellas ya este año.

Excelencia comercial

En la actualidad, siete plazas de abastos de Galicia ya cuentan con esta certificación de la Xunta. Fue el Mercado de Tomiño el pionero al conseguir la distinción en 2018, sirviendo de modelo tras una cuidada rehabilitación de su inmueble de dos alturas, donde hoy operan 13 puestos dedicados a la venta tradicional de pescadería, carnicería o floristería, complementados con zonas infantiles, servicios estéticos y un espacio gastronómico.

Progresivamente, a esta red se sumó el histórico mercado de Vilagarcía de Arousa, cuyo edificio data de 1929 y alberga más de un centenar de puestos que articulan un importante núcleo comercial, especialmente durante los días de feria al aire libre.

Del mismo modo, el sello reconoce también la adaptación de recintos con valor patrimonial como el Mercado de Pontedeume, situado en pleno casco histórico y enfocado en la degustación de productos locales.

Por su parte, en la provincia de A Coruña destacan igualmente el Mercado Municipal de Carballo, que ofrece una veintena de puestos diversificados con moda y calzado, y la plaza de Ribeira, emplazada en primera línea marítima con hostelería en sus plantas superiores.

La lista de mercados distinguidos se completa con la plaza de Ponteareas, alojada en una antigua fábrica rehabilitada con 30 puestos activos, y el Mercado de Tui, la última incorporación efectuada a finales de 2024, caracterizado por su Espacio Gastronómico orientado a poner en valor la cocina de la comarca.

Proyectos multifuncionales

La búsqueda de los estándares de Mercado Excelente impulsa también el diseño y la edificación de nuevas infraestructuras públicas concebidas bajo criterios de multifuncionalidad. En la localidad coruñesa de Ames se proyecta la construcción de una nueva plaza de abastos en la avenida da Peregrina de Bertamiráns. La obra dispone de un presupuesto cercano a los 3,3 millones de euros, con una contribución autonómica de 1 millón de euros, ejecutado mediante un convenio institucional con vigencia hasta 2028 que acondicionará el terreno e instalará saneamiento, ventilación e iluminaciones de última generación.

En Pontevedra, el Concello de Sanxenxo proyecta la apertura de un edificio público para finales del año 2027 con un presupuesto de 5,4 millones de euros, financiado en 2,5 millones por la Xunta de Galicia. Este equipamiento integrará en un mismo inmueble la plaza de abastos, un espacio gastronómico gourmet, la biblioteca municipal, salas de estudio, dependencias administrativas y aparcamiento subterráneo. El objetivo central de esta infraestructura es romper la estacionalidad turística de la comarca de O Salnés, dotando al municipio de un espacio de servicios unificado que incentive la actividad comercial durante todo el año.

Negocios en el interior del mercado. | La Región

La mitad de los mercados ourensanos ejecutan obras para sumarse a la red

La provincia de Ourense asume un papel protagonista en la fase actual de expansión del distintivo, ya que la mitad de sus plazas de abastos municipales se encuentran inmersas en procesos de reforma estructural. Los ayuntamientos de Ribadavia, O Carballiño y Xinzo de Limia lideran esta transformación mediante planes cofinanciados por la Xunta, la Diputación Provincial y los respectivos gobiernos locales para cumplir con las exigencias del sello autonómico.

En el caso de Ribadavia, el proyecto cuenta con una inversión total de 1,6 millones de euros (de los cuales la Xunta aporta más de 1,1 millones), dividida en dos etapas entre 2026 y 2027. La intervención contempla la renovación de la cubierta, la mejora de aislamientos interiores, la sustitución de fachadas y carpinterías, así como un incremento notable de la accesibilidad y la eficiencia energética del inmueble. Esta obra se suma al plan piloto Vilas Vivas, orientado a dinamizar el comercio del casco histórico mediante la reactivación de bajos comerciales en desuso.

Por su parte, O Carballiño ejecuta una reforma integral valorada en más de 1,4 millones de euros, orientada a la modernización tecnológica y la sostenibilidad del edificio. Las obras abarcarán climatización, fontanería, electricidad, renovación de pavimentos, gestión de residuos y sistemas de protección contra incendios.

Del mismo modo, Xinzo de Limia completa sus fases previas de reforma con una partida adicional de casi 210.000 euros centrada en acabados interiores y aislamiento térmico, elevando la inversión pública acumulada en este espacio por encima del medio millón de euros.