Galicia avanza en una ley pionera para regular la educación digital en las aulas con un amplio respaldo familiar

Un grupo de niños de quinto de primaria en una de sus clases con uso de ordenadores.

El 92,2% de las familias con hijos e hijas escolarizados en nuestra Comunidad considera importante que exista una ley que regule el empleo de la tecnología en la enseñanza. Así se recoge en la encuesta Dixitalización do Sistema Educativo en Galicia, realizada por el Instituto Gallego de Estadística a petición de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP para conocer la opinión de las familias en el proceso de elaboración de la futura Ley de educación digital de Galicia.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el director del Instituto Galego de Estatística, Juan Carlos Reboredo, presentaron ayer los resultados de este sondeo, que evalúa también cuestiones como la valoración del modelo de enseñanza híbrido, el uso de las plataformas educativas o la restricción de los móviles en los centros de enseñanza, entre otros.

El titular del departamento educativo de la Xunta destacó que la finalidad de esta encuesta es “comprobar la opinión de las familias, una medida más para garantizar la mayor participación en la elaboración de la Lei de educación dixital, la más participativa en la historia de Galicia, pionera a nivel estatal y que aprobaremos en el Consello da Xunta este mes”.

Las familias gallegas muestran un apoyo casi unánime a la integración de la tecnología en las aulas, pero siempre bajo un enfoque equilibrado. Según el informe, el 86,6% de las familias con hijos escolarizados considera que se debe emplear un modelo educativo híbrido, es decir, aquel que combina armónicamente los recursos digitales con los analógicos y tradicionales.

Un sondeo del IGE muestra apoyo mayoritario al modelo híbrido y a la restricción del móvil en los centros

Además de apoyar esta metodología combinada, existe un claro deseo de establecer un marco normativo oficial; una amplia mayoría de los encuestados afirma que es importante que exista una ley específica que regule el empleo de la tecnología en el sistema educativo. Los progenitores valoran muy positivamente la integración de las actividades digitales y el uso concreto que hace el profesorado de estas herramientas para favorecer el proceso de aprendizaje, aunque un 17,4% de las familias demanda que se reduzca el volumen de tareas digitales que los alumnos deben realizar en el hogar.

La Consellería de Educación está completando los últimos trámites para llevar la normativa a la reunión semanal del Gobierno gallego y darle así traslado al Parlamento. “La gran cantidad de aportaciones presentadas da cuenta del interés que está suscitando esta ley y esta encuesta lo avala”, señaló el conselleiro. En este sentido, indicó que la Consellería percibe una intensa preocupación de las familias en torno a cuestiones como el uso de la tecnología en las aulas. “Escuchando estas demandas pusimos en marcha medidas como la prohibición de los móviles, que tuvieron una gran acogida y que también refrenda este sondeo, con una aceptación del 93% de las familias”, destacó. “Queremos ir más allá, elaborando un texto amplio que recoja todo tipo de circunstancias que se pueden dar en el uso de las nuevas tecnologías”, dijo.

Impacto digital en el alumnado de Galicia. | La Región

Formación en seguridad durante todas las etapas

En materia de seguridad y supervisión, las familias exigen mayor preparación y límites más claros, revela el informe. La principal demanda para mejorar el uso educativo de las tecnologías es recibir formación específica en seguridad digital, reclamada por un mayoritario 63,1% de las familias.

Existe también un fuerte consenso respecto a las medidas restrictivas en el entorno escolar y social. El 93,2% de las familias considera adecuada la limitación del uso del teléfono móvil en los centros educativos. En cuanto a las redes sociales, el 95,1% percibe un uso intensivo por parte de los menores de 16 años, y el 93% apoya establecer restricciones de acceso para esta franja de edad.

Respecto a la aplicación real del control parental, el 51,3% de las familias indica que emplea estos mecanismos de forma habitual y un 5,2% de forma ocasional.

La intensidad en el uso de las tecnologías digitales dentro del sistema educativo gallego no es homogénea, sino que presenta una evolución progresiva: su uso aumenta de forma constante a medida que el alumnado avanza hacia niveles educativos superiores. En las etapas iniciales, el contacto con las herramientas tecnológicas es más moderado. Durante la Educación Infantil, el uso “frecuente o muy frecuente” de la tecnología en el aula se sitúa en un 30,6%. Asimismo, la realización de tareas escolares que requieren dispositivos (ya sea en el centro o en el hogar) es menor en Infantil (63,5%) y en Educación Primaria (73,5%) en comparación con otras etapas.

Sin embargo, el panorama cambia drásticamente al llegar a la educación secundaria y postobligatoria. El uso frecuente o muy frecuente de herramientas tecnológicas da un salto cualitativo considerable en la ESO y el Bachillerato, alcanzando el 78,5% en ambos casos.

El pico máximo de utilización se registra en la Formación Profesional de grado medio, donde llega al 79%. Por último, esta progresión también se refleja en las preocupaciones y herramientas de los padres. El uso de mecanismos de control parental por parte de las familias experimenta sus mayores niveles entre el alumnado de la ESO (62,6%) y Primaria (61,2%).