Galicia, la primera comunidad que regulará el uso de la IA en la educación

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró optimista sobre la futura Ley de educación digital en Galicia, que espera que entre en vigor a comienzos de 2027. Lo hizo durante una visita al CEIP Campo do Muíño, en Ames (A Coruña), donde presentaba el texto ante la comunidad educativa.

El proyecto normativo apuesta por un modelo híbrido que combine el uso de nuevas tecnologías con el papel en el aula, con el objetivo de generar espacios de convivencia, aprendizaje y progreso. Rueda ha defendido las oportunidades de la digitalización cuando se utiliza de forma adecuada y ha afirmado que la tecnología “no atrofia el talento, sino que bien utilizada lo potencia”.

El presidente destaca que Galicia se situará al frente en España en la regulación de aspectos como el derecho a la desconexión digital del alumnado fuera del horario escolar, la regulación de exámenes virtuales en la enseñanza pública no universitaria y el uso de la inteligencia artificial en las aulas.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha explicado que la norma constituye un marco “coherente y garantista” que da respuesta a los retos actuales del sistema educativo. Ha señalado que regula tanto herramientas digitales como derechos del alumnado, papel de las familias, convivencia y uso de la inteligencia artificial.

Fernández subrayó que la educación digital ya no es opcional, sino parte del derecho a la educación en el siglo XXI. Entre las novedades, ha destacado la creación de una cuenta de correo electrónico oficial para el alumnado y la adaptación del uso tecnológico según etapa educativa.

DESCONEXIÓN En Infantil y primeros cursos de Primaria el uso será colectivo, mientras que el individual se introducirá a partir de 5º. Los dispositivos móviles solo se permitirá a partir de 3° de la ESO.

La norma también fija la desconexión digital, limita la comunicación a canales autorizados y regula por primera vez en España el uso de inteligencia artificial, que quedará restringido a funciones de apoyo bajo supervisión humana.

La nueva norma establece también la prohibición de grabar las clases por parte del alumnado y las familias, salvo autorización expresa previa, y también que la transformación digital de la educación en Galicia será sometida a una evaluación permanente para seguir introduciendo mejoras.

Esta ley se enmarca dentro de una estrategia global que incluye el proyecto EdugalIA para la gestión inteligente de datos -permitiendo, por ejemplo, anticiparse al abandono escolar- y el Plan de bienestar digital, que promueve el equilibrio entre el uso de la tecnología y la salud emocional.