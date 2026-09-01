Galicia Calidade lanza la campaña "Con Cuncha" para poner en valor sus productos y servicios certificados

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una nueva campaña publicitaria para promocionar el sello de garantía Galicia Calidade y dar visibilidad a los productos, marcas y servicios que cuentan con esta certificación. Bajo el lema "Con Cuncha", la iniciativa utiliza el popular símbolo de la marca para destacar aquellos productos y servicios cuya calidad está certificada.

La campaña se desarrollará durante todo el mes de septiembre y contará con presencia en televisión, radio, prensa, medios digitales, redes sociales y soportes publicitarios urbanos.

¿Qué es Galicia Calidade?

Galicia Calidade es el sello de garantía de la Xunta de Galicia que certifica determinados productos y servicios de empresas gallegas. La marca cuenta con una trayectoria de alrededor de tres décadas como distintivo de calidad y está presente en diferentes sectores de la economía gallega.

En la actualidad, 149 empresas cuentan con productos y servicios certificados con Galicia Calidade. El turismo y la gastronomía representan conjuntamente más del 60% del total de las empresas adheridas a esta marca de garantía.

"Con Cuncha", la nueva campaña de Galicia Calidade

La nueva campaña toma como elemento central la concha del logotipo de Galicia Calidade, identificada como la "cuncha", para reforzar el reconocimiento visual del sello entre los consumidores.

La iniciativa busca transmitir la idea de que cuando un producto o servicio lleva la concha de Galicia Calidade es porque tiene su calidad certificada, poniendo el acento en aquello que diferencia a las empresas y productos que disponen de esta acreditación.

La acción da continuidad a la estrategia de promoción desarrollada por la Xunta en los últimos años. En 2025, Galicia Calidade se reforzó mediante la campaña "E se calidade fose un lugar", vinculada a una nueva estrategia de promoción turística y de la marca Galicia.

Un hotel, un vino y una joya protagonizan los carteles

La campaña contará con tres carteles promocionales construidos alrededor de tres productos o servicios diferentes: un hotel, un vino y una joya.

Las piezas utilizan estos elementos para destacar la presencia del distintivo de Galicia Calidade y reforzar el mensaje de que disponer de la conocida concha supone contar con una garantía de calidad certificada.

La campaña también incluye un spot televisivo, con su correspondiente versión para radio, centrado en una consumición en un establecimiento. El anuncio concluye con la idea de que cuando un producto o servicio cuenta con el sello Galicia Calidade, representa una elección de confianza.

Más de 600 acciones publicitarias durante septiembre

La Xunta ha diseñado un amplio despliegue publicitario para llevar la campaña a diferentes medios y soportes.

En televisión se emitirán 85 spots distribuidos en diferentes franjas horarias y programas. En radio se emitirán 330 cuñas en distintas emisoras nacionales y autonómicas, tanto de programación convencional como musical.

La campaña también tendrá presencia en prensa, con 40 anuncios en medios gallegos y nacionales, además de banners en las principales cabeceras digitales de Galicia y diferentes materiales adaptados para redes sociales.

A estas acciones se sumará publicidad exterior durante la primera quincena de septiembre, con presencia en más de 150 pantallas y mupis.

149 empresas tienen productos y servicios certificados

Galicia Calidade cuenta actualmente con 149 empresas certificadas pertenecientes a diferentes sectores de la economía gallega.

Aunque la marca está presente en ámbitos muy diversos, turismo y gastronomía concentran más del 60% de las empresas certificadas, dos sectores especialmente vinculados a la promoción de la imagen de Galicia dentro y fuera de la comunidad.

Con la campaña "Con Cuncha", la Xunta busca reforzar el conocimiento de este distintivo entre los consumidores y asociar de forma directa su elemento visual más reconocible con la calidad certificada de los productos y servicios gallegos.