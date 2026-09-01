Bono Concilia Familia 2026 desde el 9 de septiembre: cómo solicitar la ayuda de hasta 500 euros para campamentos y cuidadores en Galicia

Imagen de archivo de un campamento en Ourense

Las familias de Galicia podrán solicitar desde el 9 de septiembre de 2026 el Bono Concilia Familia, una ayuda de la Xunta destinada a facilitar la conciliación durante los periodos no lectivos. El plazo se abrirá a las 9:00 horas del miércoles 9 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 9 de octubre, aunque la convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva y las ayudas se concederán hasta que se agoten los fondos disponibles.

La Xunta destina más de 2,6 millones de euros a esta nueva convocatoria, que permite financiar tanto la contratación de una persona para el cuidado de los menores a domicilio como determinados gastos relacionados con campamentos, ludotecas y otros servicios de conciliación.

¿Cuánto dinero da el Bono Concilia Familia?

La cuantía de la ayuda depende del tipo de servicio contratado por la familia:

Hasta 500 euros por unidad familiar para la contratación de una persona empleada del hogar o de servicios de atención a la infancia a domicilio.

Hasta 200 euros por niño o niña para asistir a campamentos, ludotecas u otros recursos y actividades de conciliación autorizados.

En el caso de los servicios colectivos, la ayuda está destinada a cubrir los gastos de los menores durante los periodos de vacaciones escolares.

La convocatoria se tramita en concurrencia no competitiva, por lo que no existe una comparación entre las solicitudes que cumplen los requisitos. Sin embargo, el presupuesto es limitado y las ayudas se mantienen abiertas hasta el agotamiento del crédito.

¿Quién puede solicitar el Bono Concilia Familia 2026?

El programa está dirigido a familias residentes en Galicia con hijos de entre 3 y 13 años que necesiten recurrir a servicios de conciliación.

Como regla general, cuando se trate de una unidad familiar con dos progenitores, ambos deben estar trabajando durante el periodo para el que se solicita la ayuda. En el caso de las familias monoparentales, este requisito corresponde al único progenitor.

La convocatoria contempla las necesidades de conciliación relacionadas con los periodos de vacaciones escolares y otros supuestos puntuales previstos en las bases.

¿Qué vacaciones escolares cubre la ayuda?

El Bono Concilia Familia 2026 contempla los gastos de conciliación correspondientes a los siguientes periodos de vacaciones escolares:

Del 1 al 7 de enero de 2026 .

16, 17 y 18 de febrero de 2026 , coincidiendo con el Entroido.

Del 30 de marzo al 6 de abril de 2026 , durante las vacaciones de Semana Santa.

Del 20 de junio al 8 de septiembre de 2026, correspondiente al periodo de vacaciones de verano.

De esta forma, la ayuda permite cubrir parte del coste de los servicios utilizados por las familias para atender a los menores durante los principales periodos no lectivos del calendario escolar.

Relacionado Requisitos y plazos para acceder a las nuevas ayudas para mejorar la eficiencia energética en hoteles y restaurantes

¿Qué campamentos están excluidos?

No todos los campamentos pueden beneficiarse del Bono Concilia Familia. La Xunta excluye los campamentos organizados directa o indirectamente por las administraciones públicas.

La Consellería de Política Social e Igualdade justifica esta exclusión porque estos programas cuentan con financiación pública, lo que hace que en algunos casos sean gratuitos para las familias y, en otros, tengan precios reducidos.

Sí pueden entrar en el programa los campamentos y otros recursos colectivos privados de conciliación que cumplan las condiciones establecidas en la convocatoria. La Xunta ya señalaba que entre los servicios susceptibles de recibir la ayuda se encuentran los campamentos, ludotecas y otros recursos de conciliación.

¿Cómo solicitar el Bono Concilia Familia?

La solicitud deberá realizarse obligatoriamente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

El procedimiento correspondiente es el BS412A, relativo a las ayudas económicas a las familias para la conciliación en situaciones puntuales y periodos de vacaciones escolares a través del Bono Concilia Familia.

Las familias deberán presentar una única solicitud por cada niño o niña, excepto en los casos de custodia compartida, y únicamente para un tipo de gasto. Si se presenta más de una solicitud, se tendrá en cuenta la primera realizada.

Además, será necesario aportar la documentación que permita acreditar tanto la situación familiar como el gasto realizado. En el caso de los campamentos y otros servicios de conciliación, se deberán justificar los pagos; para la contratación de una persona empleada del hogar será necesario acreditar también la relación laboral y los correspondientes pagos.

Fechas clave del Bono Concilia Familia 2026

Inicio del plazo: 9 de septiembre de 2026, a las 9:00 horas.

Fin del plazo: 9 de octubre de 2026.

Presupuesto: más de 2,6 millones de euros.

Ayuda por cuidador a domicilio: hasta 500 euros por unidad familiar.

Ayuda para campamentos y servicios de conciliación: hasta 200 euros por niño.

Solicitud: exclusivamente por vía electrónica.

El programa de la Xunta cuenta con una elevada demanda. En la convocatoria de 2025, más de 6.000 personas habían presentado su solicitud durante las primeras 24 horas de apertura del plazo, según informó entonces el Gobierno gallego.