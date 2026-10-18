Galicia cambia las reglas del taxi y los VTC: estas son las principales novedades para 2027

La Xunta de Galicia modificará la normativa del taxi y los VTC en 2027 para aumentar la oferta de transporte, especialmente en los municipios rurales. La reforma permitirá que un mismo titular tenga dos licencias de taxi en municipios con menos de 100 licencias y facilitará la contratación de más conductores.

Más licencias de taxi y conductores a tiempo parcial

La nueva regulación eliminará la obligación de dedicación exclusiva y permitirá contratar hasta tres conductores a tiempo parcial por licencia, facilitando los turnos rotatorios y ampliando las horas de servicio.

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Además, los ayuntamientos pequeños podrán convocar todas las licencias disponibles en un único concurso, sin esperar un año entre convocatorias. La Xunta busca así evitar la desaparición de taxis en zonas rurales por falta de profesionales.

Cambios para Uber, Cabify y Bolt en Galicia

La reforma también afectará a los VTC de Uber, Cabify y Bolt, que ya no tendrán que respetar los 15 minutos de contratación anticipada. Además, bastará con disponer de un vehículo para obtener una autorización y se permitirá incorporar publicidad exterior.

Sin embargo, los VTC seguirán limitados a trayectos interurbanos en Galicia, sin autorización para realizar servicios urbanos.

Los cambios, incluidos en la ley de acompañamiento de los presupuestos de Galicia de 2027, buscan modernizar el transporte y adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal.