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Ourense abre el plazo para examinarse y obtener el permiso de conductor de taxi

HASTA EL 15 DE OCTUBRE

Examen de taxi en Ourense: abierta la convocatoria extraordinaria de 2026 con plazo de solicitud hasta el 15 de octubre para obtener el permiso municipal de conductor

Varios taxis de Ourense
Varios taxis de Ourense | Óscar Pinal

Se ha fijado la primera convocatoria extraordinaria de 2026 del examen necesario para la obtención del permiso municipal de conductor de taxi en Ourense. Las personas interesadas en realizar las pruebas de aptitud dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para formalizar y presentar sus solicitudes, teniendo como fecha límite el próximo 15 de octubre.

El procedimiento de evaluación se desarrollará conforme a las bases que regulan la obtención de esta licencia profesional en la ciudad, las cuales se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 113, con fecha del 19 de mayo de 2022.

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