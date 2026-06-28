Galicia consolida a calidade do seu litoral con 219 bandeiras azuis
BANDERAS AZUIS
É a segunda zona de España con máis galardóns, destacando o fito histórico da primeira bandeira fluvial en Ourense
Galicia reafirma este 2026 a súa posición de preeminencia na xestión e conservación do seu espazo marítimo, consolidándose como un referente internacional de calidade e sostibilidade turística tras obter un balance global de 219 galardóns concedidos pola Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC). Este recoñecemento, que integra o conxunto de praias, portos deportivos, centros de educación ambiental e sendeiros, sitúa á comunidade galega como a segunda de España con máis distincións, superando por primeira vez a Andalucía nun ranking nacional onde a nosa terra demostra a excepcionalidade dos seus recursos naturais e o seu firme compromiso coa protección dun patrimonio que é, non só o máis extenso de todo o país, senón tamén un dos mellor valorados a nivel europeo por profesionais e usuarios.
Máis bandeiras
No que respecta estritamente ás praias, Galicia acadou un total de 118 bandeiras distribuídas en 38 concellos. Este dato supón un incremento de dez distintivos respecto ao exercicio anterior, o que permite que a rexión concentre case unha de cada sete bandeiras outorgadas no conxunto do Estado. Este recoñecemento non só premia a excelente calidade microbiolóxica das augas, senón que esixe un rigor extremo en aspectos fundamentais como a seguridade dos bañistas, a accesibilidade universal para persoas con mobilidade reducida, a adecuada dotación de servizos hixiénicos e a correcta xestión ambiental dos espazos.
Un dos fitos máis salientables desta edición é a histórica entrada da provincia de Ourense no mapa das bandeiras azuis, grazas ao recoñecemento acadado pola praia fluvial de Os Franceses, no concello da Veiga. Este logro marca un precedente crucial para o turismo de interior e o aproveitamento sostible dos espazos fluviais. Xunto a esta novidade, tamén estrean galardón os areais de Niñóns en Ponteceso, O Laño en Poio e Pampaído en Sanxenxo.
A este dinamismo súmanse as recuperacións de seis praias (Ponzos en Ferrol, A Concha e Morouzos en Ortigueira, Coroso en Ribeira, A Pasada en Barreiros e Loira en Marín) que recobran un distintivo que non luciran no período precedente, evidenciando un esforzo constante de renovación e mellora por parte dos gobernos locais.
Referencia de calidade
A relevancia de Galicia neste programa tamén se reflicte na solidez dos seus municipios na clasificación nacional. Sanxenxo mantense unha edición máis como o concello español con maior número de areais galardoados, sumando dezaoito bandeiras e tres portos, mentres que Vigo consolídase como a segunda cidade de España nesta clasificación con doce praias recoñecidas, o que avala a xestión integral do seu litoral urbano.
Na provincia da Coruña, concellos como Arteixo seguen concentrando un volume importante de distincións, con seis praias e un centro azul, mentres que Ferrol, ao recuperar un areal, iguala esta cifra con seis bandeiras. Pola súa parte, A Coruña cidade conta con cinco areais e un porto, e Oleiros mantén un valor simbólico destacado: a praia de Bastiagueiro logrou a fazaña de conservar o distintivo sen interrupción desde o ano 1987, situándose como un dos sete únicos areais en todo o mundo con esta traxectoria de excelencia ininterrompida. Na provincia de Lugo, o concello de Foz lidera o ranking provincial con cinco praias, seguido por Barreiros, Burela, Ribadeo (que posúe o único porto distinguido da provincia) e O Vicedo, completando un mosaico de calidade en todo o norte galego.
Alén dos areais, a comunidade consolida a súa aposta pola educación ambiental con 18 centros azuis (un máis que na convocatoria anterior), situándose como a terceira comunidade con máis distincións neste eido, só por detrás de Valencia e Andalucía.
Estes centros, que engloban aulas da natureza, centros de recepción de visitantes e espazos de investigación, incorporan este ano as sedes de Vigo e A Coruña do Centro Oceanográfico de Vigo, pertencente ao Instituto Español de Oceanografía, que estrean o seu recoñecemento. En canto aos portos deportivos, a comunidade conta con 11 instalacións recoñecidas, situándose como a quinta autonomía con máis infraestruturas deste tipo.
Do mesmo xeito, Galicia reafirma o seu liderado absoluto no programa de Sendeiros Azuis, que funciona de xeito independente para valorizar itinerarios de gran valor paisaxístico e cultural. Tras os resultados da última convocatoria coñecidos o pasado mes de febreiro, a comunidade concentra 72 dos 194 itinerarios galardoados en todo o país, o que supón 18 máis que no exercicio anterior. Estes camiños non só funcionan como un recurso valioso para desfrutar da natureza, senón como ferramentas pedagóxicas fundamentais para aprender a interpretar o contorno ambiental galego.
Adaptación aos novos estándares europeos (2026-2027)
Como novidade significativa, o xurado da ADEAC decidiu modificar o formato de concesión, outorgando as bandeiras tanto a praias como a portos por un período bienal que abrangue os anos 2026 e 2027. Esta decisión responde á necesidade de adaptarse aos novos requisitos de acreditación internacional e ás normativas cambiantes da Unión Europea. Con todo, este galardón non é estático: seguirá condicionado ao cumprimento estrito dos criterios de concesión durante todo o tempo de vixencia, suxeito a un seguimento anual e a procesos rigorosos de verificación en 2027 para garantir que a calidade se mantén en niveis óptimos.
Esta estratexia de excelencia reflicte un esforzo continuado por parte da administración e dos municipios para que o litoral galego se converta nun espazo onde a vida económica, as actividades tradicionais e a preservación da biodiversidade convivan baixo parámetros de respecto ambiental. Coa recente asunción das competencias de xestión do litoral, a Xunta de Galicia enmarca estes resultados dentro dunha aposta estratéxica máis ampla, que inclúe proxectos como o futuro Camiño do Litoral, un gran itinerario de máis de 1.300 quilómetros dividido en 52 etapas que permitirá percorrer o país a pé ou en bicicleta, poñendo en valor este entorno único baixo o compromiso de garantir o seu coidado para as xeracións futuras.
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