Galicia se consolida como una de las regiones con más mascotas de España

Galicia se sitúa como una de las comunidades autónomas con mayor presencia de animales de compañía en España, con un total de 857.575 mascotas registradas, según el avance de la primera Estadística Nacional sobre Protección Animal del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Esta cifra coloca a la comunidad en la quinta posición del ranking autonómico, solo por detrás de Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana.

Distribución de los animales de compañía por CC.AA. | Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Del total gallego, los perros son claramente mayoritarios, con 453.507 ejemplares, seguidos de los gatos, que suman 309.404, mientras que el resto de animales de compañía —como aves, conejos o reptiles— alcanzan 94.664 registros. Estas cifras reflejan la misma tendencia que a nivel estatal, donde el perro continúa siendo el animal de compañía más habitual, representando aproximadamente el 50% del total, seguido por los gatos, con cerca del 37%, y, a mayor distancia, otros animales domésticos, que suponen en torno al 13%.

En el conjunto del país, España supera ya los 15.171.569 animales de compañía, lo que supone un crecimiento del 14% desde 2021, impulsado por el aumento tanto de perros como de gatos en los hogares. En concreto, hay 7.562.893 perros y 5.619.967 gatos, según el avance de la estadística, elaborado a partir de los registros autonómicos entre 2021 y 2025.

Evolución de animales en hogares en España. | Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Por comunidades autónomas, además de Galicia, destacan Andalucía como la región con mayor número de animales de compañía (3,3 millones), seguida de Cataluña (casi 2 millones), la Comunidad de Madrid (1,9 millones) y la Comunitat Valenciana (1,5 millones).

Gráfico de la presencia de mascotas en España. | Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

En este contexto, Galicia mantiene un peso relevante dentro del mapa estatal, con una presencia especialmente elevada de perros, que consolidan su papel como el animal de compañía predominante en la comunidad, en línea con la tendencia general del país.