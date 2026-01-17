Desmantelada una red criminal dedicada a las estafas online con mascotas, con víctimas en Ourense

Liberado un octogenario que estaba siendo utilizado para ejercer mendicidad y estafar por internet

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Magna-Vallis', ha detenido a 18 personas en Bizkaia y una en Burgos --e investigado a otras tres-- por pertenecer a una organización criminal, dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet.

Tres miembros de la organización, que pertenecían a un clan familiar, mantenían bajo control a un octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar obligándolo a ejercer mendicidad y al que también le habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas.

Guardia Civil ha identificado hasta 121 víctimas de estafa y 10 de usurpación de identidad repartidas en numerosas provincias, entre ellas tres gallegas (Ourense, A Coruña y Lugo). También localizaron víctimas en: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Granada, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona y Toledo.

Los estafadores exigían a sus víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos (vacunas, transporte o chip) mediante abonos a través de bizum o transferencias bancarias. Asimismo, utilizaban el método smurfing, consistente en fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micro pagos.

Los agentes de la Guardia Civil detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, por lo que se procedió a bloquearlas judicialmente. Se calcula que la cantidad asociada a las estafas asciende a más de 36.000 euros.

Inversiones en criptomonedas

Asimismo, se ha constatado que los presuntos autores destinaron parte del dinero obtenido de las estafas a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros.

A este fin también destinaban una fracción de prestaciones sociales percibidas, ya que la mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de otras ayudas autonómicas. Se estima que estas prestaciones percibidas de manera indebida podrían ascender a más de 560.000 euros.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.

En España, la Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal, siempre que se cumplan las normas de bienestar animal y que las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados.

De este modo, se recomienda siempre desconfiar de precios demasiado bajos o urgencias por "entregar al animal", exigir siempre documentación del criador y centro y solicitar copias de la cartilla veterinaria y microchip y no pagar por adelantado ni enviar dinero a través de transferencias bancarias u otra vía de pago online.