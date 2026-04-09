Galicia contará con 940 plazas para menores migrantes no acompañados tras la actualización del Gobierno
Galicia aumenta a 940 plazas la acogida de menores migrantes no acompañados tras la actualización del Ministerio de Juventud e Infancia dentro del incremento nacional a 17.081.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha actualizado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida para menores migrantes no acompañados, situando a Galicia con 940 plazas, frente a las 886 del año pasado, según el borrador de real decreto que debía presentarse este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia a las comunidades autónomas.
El aumento forma parte de un incremento nacional que eleva la capacidad total del sistema de 16.016 a 17.081 plazas, buscando garantizar una atención más adecuada a los menores extranjeros no acompañados en todo el territorio español.
Distribución por comunidades
Galicia se encuentra en el grupo de comunidades con capacidad media-alta, por detrás de Andalucía (3.009 plazas), Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid (2.471), pero por delante de Castilla y León (833) o Canarias (783).
El cálculo de estas cifras se realiza a partir de la población total de cada comunidad a 31 de diciembre de 2025, proporcionalmente al número máximo de menores atendidos por el sistema nacional.
El borrador también contempla que las declaraciones de contingencia migratoria seguirán activas mientras los sistemas autonómicos excedan tres veces su capacidad ordinaria.
La Conferencia Sectorial no pudo celebrarse finalmente por falta de quórum, debido a la ausencia de varias comunidades gobernadas por el PP, aunque Galicia sí se conectó de manera telemática.
