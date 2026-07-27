Galicia contará con un techo de gasto histórico para 2027 por encima de los 15.000 millones

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, durante una intervención en el Parlamento gallego.

Galicia podrá contar para 2027 con un nuevo techo de gasto histórico que superará los 15.000 millones de euros. Así lo comunicó Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, en la rueda de prensa posterior al Consello.

Acompañado por Miguel Corgos, conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Rueda explicó que esta situación otorga un año más de estabilidad y permitirá al Ejecutivo autonómico afrontar con garantías sus principales objetivos.

Para el conselleiro de Hacienda, esta cantidad un 5,5 % más respecto a 2026 se destinará a reforzar la oferta de servicios públicos y seguir apostando por la innovación tecnológica. Asimismo, se busca continuar con el plan de reforzar el acceso a la vivienda y destinar la partida necesaria para llevar a cabo el mejor Xacobeo posible en 2027.

Para 2027, la Xunta podrá aumentar su capacidad de gasto en 782 millones de euros. Esto se debe a que, por primera vez desde la pandemia, contará íntegramente con recursos ordinarios, dado que los fondos MRR concluyen este año.

"En Galicia imos seguir a nosa propia senda de estabilidade e confianza e, para iso, é fundamental ter orzamentos cada ano", declaró el presidente autonómico, quien remarcó que el objetivo es que Galicia siga siendo un ejemplo de gestión racional y confiable de las cuentas públicas.

Este techo de gasto se presentará al Parlamento junto con los presupuestos, con el propósito de que sean aprobados en tiempo y forma para entrar en vigor el 1 de enero.

Crecimiento económico esperado

En este sentido, Miguel Corgos dio a conocer que la Xunta prevé una mejora de dos décimas en el crecimiento económico de la comunidad autónoma y confía en que para 2027 la cifra de desempleo se sitúe en torno al 7,7 %.

Ante este escenario, el Ejecutivo autonómico se muestra optimista pero prudente, proyectando un incremento del 1,9 % del PIB para 2027.