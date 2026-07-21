La Xunta da un impulso a las mujeres emprendedoras

La Xunta de Galicia tiene abierta hasta el 3 de agosto una nueva convocatoria de ayudas del programa Emega. Esta iniciativa autonómica cuenta con un presupuesto superior a los cinco millones de euros y busca ofrecer recursos para favorecer el desarrollo empresarial de las mujeres y disminuir las brechas de género. El Gobierno gallego prevé financiar más de 350 proyectos y crear alrededor de 800 empleos en toda la comunidad. La concesión de estas subvenciones presta especial atención a propuestas del rural, a mujeres mayores de 55 años y a quienes desarrollan su actividad en sectores tradicionalmente masculinizados.

En 2025, vieron la luz 54 proyectos beneficiarios de este programa, a los que la Consellería de Política Social e Igualdad destinó más de 560.000 euros para crear o mantener 61 puestos de empleo femenino. Manuel Pardo, delegado territorial de la Xunta, visitó ayer una de las propuestas respaldadas: Art Dritt Studio, un espacio que actúa como centro de encuentro para mujeres artistas.