Galicia se dispara en las incautaciones de cocaína y vuelve a situarse en el foco del narcotráfico

Droga incautada en un operativo contra el narcotráfico en A Pobra do Caramiñal

Galicia vuelve a ganar peso en el mapa del narcotráfico en España. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incautaron 9,3 toneladas de cocaína en la comunidad durante 2025, una cifra que supone un espectacular incremento del 386% respecto al año anterior y que representa el 12,1% de toda la cocaína decomisada en España.

El dato contrasta con la evolución registrada en el conjunto del país, donde las incautaciones de cocaína descendieron un 37,82%, al pasar de las 123.842 kilos de 2024 a 77.010 kilos en 2025. Galicia, por tanto, siguió una trayectoria completamente opuesta y volvió a situarse entre los principales territorios de entrada y distribución de esta droga.

La provincia de A Coruña concentra la mayor parte de las incautaciones gallegas, con alrededor de 6,4 toneladas, cerca del 70% del total decomisado en la comunidad. Pontevedra aparece a continuación, con casi tres toneladas, mientras que Lugo y Ourense registraron cantidades muy inferiores.

El fuerte incremento gallego adquiere todavía mayor relevancia si se compara con el ejercicio anterior. En 2024 se habían intervenido en Galicia menos de dos toneladas de cocaína, por lo que el salto hasta las 9,3 toneladas supone multiplicar por varias veces la cantidad incautada en apenas un año.

Galicia concentra el 12% de la cocaína intervenida en España

Los datos dibujan una radiografía especialmente llamativa dentro del balance nacional. Mientras las incautaciones de cocaína se redujeron con fuerza en España, Galicia pasó a concentrar más de uno de cada ocho kilos decomisados en todo el país.

El Ministerio del Interior atribuye el descenso nacional a la presión policial sobre las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas procedentes del Atlántico, con operaciones sobre buques mercantes, lanchas rápidas y contenedores en los puertos españoles.

En Galicia, sin embargo, las cifras evidencian que el territorio continúa teniendo un papel destacado en las rutas del narcotráfico internacional, especialmente por su posición geográfica y su extensa fachada atlántica.

El hachís sigue siendo la droga más incautada

El protagonismo de la cocaína no cambia el hecho de que el hachís continúa siendo la droga más intervenida en España por volumen. En 2025 se decomisaron 257.283 kilos, frente a los 199.221 del año anterior, un incremento del 29,14%.

Interior señala que las organizaciones criminales están modificando sus métodos para esquivar los controles policiales. A los tradicionales desembarcos en las playas se suma el uso de camiones y otros vehículos para trasladar la droga.

En Galicia también se incautaron durante 2025 180.943 gramos de hachís, además de 141.541 gramos de marihuana, 13.340 gramos de heroína y 5.723 plantas de cannabis.

Más éxtasis y nuevas sustancias

El balance del CITCO muestra además un incremento de determinadas drogas sintéticas. Las incautaciones de MDMA-éxtasis aumentaron un 40,78% en España, hasta alcanzar las 658.443 pastillas. También crecieron las cantidades de MDMA en cristal, ketamina y, especialmente, el denominado tusi, cuyas incautaciones se dispararon un 2.781,29%.

En el caso del MDMA en cristal, los decomisos pasaron de 473 a 678,5 kilos. El tusi, una mezcla principalmente asociada a ketamina y MDMA, alcanzó los 153.366 gramos intervenidos.

El informe alerta así de la aparición y expansión de nuevas sustancias en el mercado clandestino, especialmente entre la población más joven.

Menos detenciones en España, pero más en Galicia

La evolución de la actividad policial también presenta diferencias entre Galicia y el conjunto del país. En España se produjeron 21.918 detenciones por delitos contra la salud pública, un 8,72% menos que en 2024.

Galicia, por el contrario, registró 713 detenidos, un 7,5% más que el año anterior. Las denuncias relacionadas con drogas alcanzaron las 9.307, aunque en este caso se produjo un descenso.

Los datos dibujan así una comunidad que vuelve a aparecer con fuerza en la radiografía nacional del narcotráfico, especialmente por el espectacular crecimiento de las incautaciones de cocaína. Más de nueve toneladas decomisadas y el 12,1% del total nacional sitúan de nuevo a Galicia en el foco de las rutas de entrada de esta droga en España.