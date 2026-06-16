Ourense prepara un nuevo sorteo de viviendas protegidas

La Comisión Provincial de Vivenda de Ourense arranca el procedimiento de selección para adjudicar viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. La finalidad de esta convocatoria es asignar los inmuebles vacantes actuales, así como los que queden disponibles durante el periodo de vigencia de la lista definitiva, que surgirá de un sorteo previsto para el próximo 6 de julio.

Al proceso pueden acceder personas mayores de edad o menores emancipadas que cuenten con plena capacidad de obrar. Deben estar inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda, con Ourense como municipio preferente.

Entre los requisitos económicos, se exige acreditar ingresos ponderados por unidad familiar de entre 0,7 y 4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), límite que aumenta a 4,5 veces en el caso de familias numerosas. Además, los solicitantes deben residir o trabajar en dicho ayuntamiento y carecer de otra vivienda en propiedad. La adjudicación se hará por sorteo.