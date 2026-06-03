Galicia por encima de la media en gasto sanitario en un sistema con diferencias de hasta el 40% entre comunidades

España es el segundo país de la OCDE donde más se acude a los servicios de urgencias, según el informe “El gasto en salud en España: Análisis y recomendaciones”.

Un estudio del Foro Económico de Galicia constata que el gasto sanitario público en España presenta diferencias de hasta el 40% entre comunidades autónomas, en un sistema cada vez más descentralizado y con importantes desigualdades territoriales. El informe “El gasto en salud en España: Análisis y recomendaciones”, elaborado por los economistas Beatriz González López-Valcárcel y Santiago Lago-Peñas, analiza el comportamiento del gasto sanitario en 2024 y sus perspectivas de evolución, en un contexto de presión creciente sobre el sistema.

Según el documento, el gasto por habitante oscila entre los niveles más bajos en comunidades como Andalucía y los más altos en el País Vasco, que invierte un 41% más. Galicia se sitúa por encima de la media estatal, con 2.071 euros por habitante y una inversión total que supera los 5.600 millones de euros.

En el conjunto del país, el gasto sanitario público alcanzó los 95.243 millones de euros en 2024, lo que supone aproximadamente el 6% del PIB y una media de 1.958 euros por habitante.

El estudio también apunta a que España es el segundo país de la OCDE donde más se acude a los servicios de urgencias, solo por detrás de Portugal, y advierte de que el gasto sanitario crecerá por debajo de la media de la Unión Europea en las próximas décadas.

Galicia defiende en el Congreso más inversión en prevención sanitaria

Tras la presentación del informe, el Foro Económico de Galicia defendió en el Congreso de los Diputados la necesidad de incrementar la inversión en prevención y promoción de la salud como herramienta clave para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.

En el acto, los autores y representantes del Foro subrayaron que estas diferencias territoriales responden a factores como el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica y el sistema de financiación autonómica, además de las prioridades de cada comunidad.

El documento concluye que es necesaria una reforma del sistema de financiación para corregir desequilibrios entre territorios y reforzar la capacidad del sistema sanitario ante el aumento de la demanda.