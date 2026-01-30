Galicia y once comunidades autónomas más denunciarán al Gobierno ante la Comisión Europea por la ley del lobo

Este viernes siete comunidades autónomas, entre ellas Galicia, se reunieron en Santander para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que convoque de forma "inmediata" una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo, así como que cumpla con su obligación de remitir los informes sexenales sobre el estado de la especie a la Comisión Europea.

Representantes de Galicia, Madrid, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja y Aragón estuvieron presentes en la reunión a la cual se invitó a todas la comunidades e incluso a la ministra Sara Aagesen.

Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla mostraron su apoyo a través del comunicado enviado al Gobierno.

La consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha trasladado a los medios que todos los informes sexenales elaborados por las comunidades indican una "clara tendencia favorable" de la población de lobos en los últimos años, lo que "pone en cuestión" la postura de los ecologistas "respaldada" por el Ministerio.

Asimismo, remitirán una denuncia formal ante la Comisión Europea por incumplimiento del Derecho Comunitario por parte del Estado.

Al respecto, ha denunciado que éste "ha optado por no enviar" el informe a la Comisión Europea, y a pesar de que es obligatorio enviarlo antes del 31 de julio "no ha dado ninguna explicación".

Por ello, uno de los puntos del documento rubricado este viernes pide que el Gobierno de España "cumpla con sus obligaciones legales con la CE remitiendo de forma urgente el informe sexenal de todas las especies y hábitat informado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad celebrada el 16 de julio de 2025, de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva Habitat".

Y añade que, en cumplimiento de la normativa vigente, lo eleve previamente a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que las comunidades han pedido convocar para tratar todos los "temas pendientes" sobre el lobo.

Otro que aparece en el documento es que las autonomías defenderán que el lobo siga estando fuera del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Y es que ha recalcado que ahora "estamos viviendo las consecuencias" de haber protegido al lobo, pues tras tres años en los que no se ha podido realizar el control poblacional el número de ejemplares que "campa a sus anchas" por las comunidades loberas "está haciendo insostenible su coexistencia con la ganadería extensiva".

"Nadie quiere acabar con el lobo", sino "convivir adecuadamente con él y que nuestros ganaderos puedan desarrollar su actividad",sentenció la consejera cántabra.

“Estamos ante una gran inseguridad jurídica”, Ángeles Vázquez

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, apuntó que el estado del lobo en Galicia es "favorable" y ha reprochado que no se haya enviado todavía a la Comisión Europea el informe sexenal. "Estamos ante una gran inseguridad jurídica", ha lamentado.

También aprovechó para dar a conocer los "escalofriantes datos" de Galicia donde se registró un "incremento de los ataques a animales de un 72%" desde 2021. "Tenemos diez ataques diarios", aseguró Ángeles Vázquez..

Con todo, ha destacado que "hay que dar pasos" y "unirse" para recurrir ante la justicia y "llamar una vez más a las puertas de Europa" para decir que el Gobierno de España "está incumpliendo". "Aquí no hay ideología, aquí hay una situación que tenemos que abordar", concluyó la conselleira.