Publicadas las ayudas para instalar vallados fijos para prevenir ataques del lobo en 2026

Estas ayudas para prevenir los efectos de los ataques del lobo se pueden solicitar por las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas del tipo de ganado bovino, ovino, caprino, porcino de la raza celta y equino que figuren incluidas en el Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (REGA) de Galicia.

De esta forma, el plazo de presentación de solicitudes es de un mes a contar a partir de este martes y el importe máximo de la ayuda será de 3,5 euros por metro lineal hasta un máximo de 1.750 euros por vallado fijo electrificado.

En el caso de los vallados fijos con malla ganadera o cinegética metálica, el importe máximo de la aportación será de 4,5 euros por metro lineal, hasta un máximo de 4.500 euros por explotación.

Protección ante el lobo, el oso y el jabalí

Estas ayudas específicas para el lobo se añaden a otras dos órdenes ya publicadas el mes pasado que también tienen como objetivo prevenir de diferentes formas los daños que provoca esta especie, así como el oso y el jabalí, en el sector agroganadero gallego.

Una de las ovejas muertas en un ataque del lobo en O Bolo. | La Región

El 16 de diciembre el DOG publicó la orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de los daños que causan determinadas especies de fauna silvestre en el año 2026, en la que se incluye un presupuesto de 325.000 euros para medidas frente al lobo.

El mismo día también publicaron la orden de ayudas para contratar personas cuidadoras de ganado, una línea que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático convocó por primera vez en el año 2023 y a través de la cual los ganaderos pueden acceder a una subvención de hasta 16.500 euros y solicitar el pago de un anticipo de hasta el 50% del importe concedido.