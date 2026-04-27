Galicia es la primera comunidad en incluir esta nueva vacuna a los 12 años

Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma en ampliar la protección frente al meningococo B con la incorporación de una dosis de refuerzo a los 12 años a partir del próximo mes de mayo.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello, donde se ha presentado un informe que destaca la necesidad de reforzar la inmunización en la adolescencia, una etapa clave en la transmisión de la enfermedad.

La meningitis es una de las infecciones más graves, con una mortalidad cercana al 10% y secuelas permanentes en hasta el 20% de los supervivientes, como daños neurológicos o amputaciones. Por ello, la Xunta considera que completar la protección en adolescentes es un paso esencial para cumplir los objetivos de la Organización Mundial de la Salud de erradicar la meningitis como problema de salud pública antes de 2030.

Refuerzo a los 12 años

La vacuna se administrará de forma sistemática desde el 1 de mayo, coincidiendo con otras inmunizaciones como la del meningococo ACWY o el virus del papiloma humano. Este año beneficiará a unos 21.900 adolescentes nacidos en 2014.

Se aplicará una dosis a quienes tengan la pauta infantil completa o dos dosis en caso contrario. Además, esta vacuna ofrece un beneficio añadido, ya que puede aportar cierta protección frente a la gonorrea.

La Consellería de Sanidade incrementará la inversión en esta vacuna en 1,8 millones de euros, hasta alcanzar los 4,7 millones anuales.

Situación epidemiológica

En España se registraron en 2025 un total de 144 casos de enfermedad meningocócica por serogrupo B. En Galicia, la incidencia mantiene una tendencia descendente, con solo cinco casos en la temporada 2024-2025, uno de ellos en la franja de 10 a 14 años.

Más inversión en vacunas y material sanitario

El Consello también ha aprobado la compra de 130.000 dosis de la vacuna contra el herpes zóster, con una inversión superior a 16 millones de euros, así como un contrato para material de hemostasia y cirugía vascular valorado en más de 6,7 millones.

Desde 2023, Galicia ya incluye la vacuna frente al herpes zóster para personas de 65 y 80 años y grupos de riesgo, logrando incrementar notablemente las tasas de cobertura en los últimos años.