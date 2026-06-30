Galicia prorroga hasta el 31 de julio las medidas por la dermatosis nodular en el ganado por riesgo sanitario existente

La Consellería do Medio Rural ha decidido ampliar hasta el 31 de julio las medidas preventivas frente a la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado bovino en la comunidad autónoma de Galicia. La resolución, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), podrá volver a ser prorrogada en función de la evolución epidemiológica.

El departamento autonómico señala que el análisis permanente del riesgo por parte de los servicios veterinarios oficiales aconseja mantener las medidas cautelares vigentes para prevenir posibles contagios. Siguen autorizadas ferias, certámenes, subastas y mercados de ganado bovino, aunque únicamente con animales procedentes de explotaciones ubicadas en Galicia.

Situación epidemiológica

La Xunta mantiene un mensaje de tranquilidad al sector, ya que no se han detectado casos de la enfermedad en la comunidad y esta no se transmite a las personas.

Asimismo, no se han registrado nuevos casos recientes en otras zonas del Estado como Cataluña o Aragón. El Gobierno gallego ha solicitado al Ministerio competente que abra vías de diálogo con Marruecos para facilitar la reanudación de la entrada de bovinos procedentes de España.