En Portada: El olvidado Ourense

Fue el miércoles 17 de junio, hace doce días exactamente. Ocurrió aquí al lado, en nuestra provincia. “Pánico y caos en Viana: las riadas arrasan varias aldeas”, tituló el jueves 18 La Región. Una foto en primera página reflejaba el corrimiento de tierras provocado por la tormenta en la aldea de A Bouza. Cuarenta y ocho horas después, el viernes 19, el diario publicaba en primera página y a cinco columnas el siguiente titular: “Casas, coches, animales y cultivos arrasados por la tormenta en Viana”. La siguiente página arrancaba así: "Las aldeas arrasadas en Viana do Bolo: 'Isto é como en Valencia, parece a fin do mundo".

Han tenido que pasar más de dos semanas para que la Xunta se haga la foto -en Santiago de Compostela, por cierto, aquí hay demasiado barro- con los alcaldes de los concellos afectados y empiecen a planificarse los trabajos de desescombro. Doce días después de la tromba, como publica hoy La Región, los vecinos se sienten abandonados, "viviendo entre lodo, olor a putrefacción de animales muertos y sin servicios básicos".

La pregunta que les traslado es la siguiente: ¿este es el rural al que pretendemos que retorne la gente?