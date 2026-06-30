Xaime Calviño

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En Portada: El olvidado Ourense

LA PREGUNTA DEL DÍA

Evidentemente que la pequeña catástrofe de las aldeas de Viana no tiene nada que ver con la magnitud de la tragedia de Venezuela, Dios nos libre, pero oigan, a nuestra gente también hay que atenderla.

Publicado: 30 jun 2026 - 12:59 Actualizado: 30 jun 2026 - 13:36
Opinión Xaime Calviño
Opinión Xaime Calviño | La Región

Fue el miércoles 17 de junio, hace doce días exactamente. Ocurrió aquí al lado, en nuestra provincia. “Pánico y caos en Viana: las riadas arrasan varias aldeas”, tituló el jueves 18 La Región. Una foto en primera página reflejaba el corrimiento de tierras provocado por la tormenta en la aldea de A Bouza. Cuarenta y ocho horas después, el viernes 19, el diario publicaba en primera página y a cinco columnas el siguiente titular: “Casas, coches, animales y cultivos arrasados por la tormenta en Viana”. La siguiente página arrancaba así: "Las aldeas arrasadas en Viana do Bolo: 'Isto é como en Valencia, parece a fin do mundo".

Han tenido que pasar más de dos semanas para que la Xunta se haga la foto -en Santiago de Compostela, por cierto, aquí hay demasiado barro- con los alcaldes de los concellos afectados y empiecen a planificarse los trabajos de desescombro. Doce días después de la tromba, como publica hoy La Región, los vecinos se sienten abandonados, "viviendo entre lodo, olor a putrefacción de animales muertos y sin servicios básicos".

La pregunta que les traslado es la siguiente: ¿este es el rural al que pretendemos que retorne la gente?

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