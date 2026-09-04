Galicia recibirá 4,2 millones para pagar a nuevos profesores universitarios

Galicia recibirá 4,23 millones de euros del Gobierno para financiar los salarios de profesores ayudantes doctor de sus universidades durante 2026. La cantidad forma parte de los 149,67 millones que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades transferirá a las comunidades autónomas dentro del programa María Goyri.

El reparto se ha aprobado este viernes en la Conferencia General de Política Universitaria, después del bloqueo de la reunión prevista anteriormente por la situación de emergencia provocada por los incendios forestales.

La comunidad gallega contará exactamente con 4.235.637 euros, destinados a sufragar las nuevas plazas de profesorado universitario. Galicia se sitúa así por debajo de comunidades como País Vasco, Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha o Aragón en el reparto de los fondos.

3.400 plazas financiadas por el Estado

El programa María Goyri contempla la incorporación progresiva de 5.638 profesores ayudantes doctor a las universidades públicas españolas hasta 2028. De ellos, 3.400 serán financiados directamente por el Gobierno central durante seis años, con un coste superior a los 900 millones de euros.

Las otras 2.236 plazas correrán a cargo de las comunidades autónomas, que aportarán unos 600 millones de euros adicionales.

El objetivo es reforzar las plantillas universitarias, facilitar el relevo generacional y atraer nuevo talento al sistema público.

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Galicia estuvo entre las comunidades que pidieron aplazar la reunión

La aprobación de los fondos llega después de varias semanas de retraso. Galicia fue una de las comunidades que pidió aplazar la Conferencia General de Política Universitaria por la emergencia causada por los incendios del verano.

Junto a Galicia, también solicitaron el aplazamiento Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Baleares.

La falta de asistencia de varias autonomías impidió entonces alcanzar el quórum necesario para aprobar el reparto. El Ministerio defendió que la reunión era telemática, que su duración prevista no superaba los 30 minutos y que las comunidades podían enviar a otro alto cargo en representación del responsable de universidades.

El departamento dirigido por el Gobierno central llegó a advertir de que el retraso afectaría a la llegada de los fondos a las universidades.

Las universidades piden que el dinero llegue cuanto antes

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha celebrado el desbloqueo de los 149,6 millones de euros, aunque reclama ahora a las comunidades que transfieran el dinero a las universidades públicas.

Los rectores recuerdan que, hasta ahora, han sido las propias universidades las que han adelantado la financiación necesaria para pagar los salarios de 2026 de los profesores incorporados mediante el programa María Goyri.

Para la CRUE, la iniciativa es especialmente importante para afrontar el relevo generacional del profesorado y la captación de talento, dos de los principales retos a los que se enfrenta actualmente la universidad pública.