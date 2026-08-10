Galicia refuerza la vigilancia contra los incendios forestales con 35 patrullas militares y drones

Militares de la Brilat durante una de las patrullas de vigilancia de la Operación Centinela Gallego contra los incendios forestales.

La Operación Centinela Gallego 2026 ya está en marcha. El Ministerio de Defensa y la Xunta han activado este lunes el dispositivo especial de las Fuerzas Armadas para reforzar la vigilancia y prevención de los incendios forestales en Galicia durante el periodo de máximo riesgo.

El operativo moviliza 35 patrullas militares, que permanecerán desplegadas hasta el próximo 25 de septiembre en las zonas forestales con mayor vulnerabilidad histórica ante el fuego. De ellas, 30 pertenecen a la Brigada Galicia VII (Brilat) y otras cinco al Tercio Norte de Infantería de Marina, con sede en Ferrol.

Vigilancia en 39 municipios gallegos

Las patrullas militares realizarán labores de vigilancia terrestre en 39 municipios de las cuatro provincias gallegas, repartidos entre ocho distritos forestales considerados especialmente vulnerables.

Su misión será mantener una presencia visible en los montes para reforzar la prevención y ejercer un efecto disuasorio frente a posibles conductas intencionadas o imprudencias que puedan provocar incendios.

Los militares también comunicarán a los servicios de emergencia cualquier conato o incendio que detecten durante sus recorridos y trasladarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información que pueda resultar relevante para identificar a posibles responsables.

Drones para detectar incendios desde el aire

Una de las principales novedades de la Operación Centinela Gallego 2026 es el refuerzo de la vigilancia con sistemas aéreos no tripulados (drones) de las Fuerzas Armadas.

Estas aeronaves permitirán realizar reconocimientos en tiempo real, tanto de día como durante la noche, y facilitarán la detección temprana de focos de calor y la vigilancia de posibles incendios.

La información obtenida desde el aire permitirá mejorar la rapidez en la comunicación de las coordenadas y el estado de los posibles focos a los servicios responsables de la extinción.

Las patrullas terrestres estarán además equipadas con dispositivos GPS proporcionados por la Administración autonómica, con el objetivo de optimizar sus desplazamientos y mejorar la coordinación del dispositivo.

Un operativo activo hasta finales de septiembre

La operación está bajo el control operativo del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa (MOPS) y se desarrolla en colaboración con las autoridades civiles gallegas.

El dispositivo podrá ampliarse o prolongarse más allá del 25 de septiembre si la evolución meteorológica o la situación de la campaña de incendios hace necesario incrementar los medios desplegados.

La Operación Centinela Gallego se desarrolla desde 2007 y tiene como objetivo reforzar la capacidad de prevención, disuasión y detección de incendios forestales durante las semanas de mayor riesgo. Este año, la combinación de 35 patrullas terrestres y vigilancia aérea mediante drones permitirá ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en los montes gallegos.