Galicia registra 6.297 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén

Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Galicia registra 6.297 casos activos de víctimas de violencia de género en el sistema VioGén, según los últimos datos del Ministerio del Interior, correspondientes al 31 de agosto. La comunidad gallega es la quinta de España con más casos activos, por detrás de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias.

En el conjunto del país, el sistema tiene registrados 106.549 casos activos, de los que 21 se encuentran en riesgo extremo, 1.157 en riesgo alto, 16.355 en riesgo medio y 89.016 en riesgo bajo.

Los datos reflejan además que 54.772 víctimas tienen menores a su cargo. De ellas, 1.715 se encuentran en una situación en la que existe riesgo de que los menores puedan ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, tres casos están clasificados como de riesgo extremo, 155 como alto y 1.557 como medio.

Más de 14.000 casos de especial relevancia

La estadística de Interior recoge también 14.046 casos con menores a cargo considerados de especial relevancia. Dentro de este grupo hay 21 casos en riesgo extremo, 1.110 en riesgo alto y 12.915 en riesgo medio.

El Ministerio explica que en estas situaciones se identifica una combinación de indicadores que incrementan de forma significativa la probabilidad de que el agresor ejerza una violencia muy grave o letal sobre la víctima.

En los casos en los que los menores están en situación de riesgo, los indicadores detectados apuntan además a que la violencia ejercida sobre la mujer podría extenderse a otras personas de su entorno, especialmente a sus hijos.

Andalucía encabeza los casos activos Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el mayor número de casos activos, con 28.193. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.439, y la Comunidad de Madrid, con 12.881. Canarias ocupa la cuarta posición, con 6.545 casos, mientras que Galicia suma 6.297. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (5.906), Murcia (5.881) y Castilla y León (5.695). En el otro extremo, La Rioja cuenta con 943 casos activos, mientras que Ceuta y Melilla registran 334 y 239, respectivamente.

Las edades de las víctimas

Por edades, la mayor parte de las víctimas incluidas en el sistema tienen entre 31 y 45 años, con 49.187 casos. Otras 27.214 tienen entre 46 y 64 años y 26.211 se sitúan entre los 18 y los 30.

Además, el sistema VioGén registra 1.341 víctimas menores de 18 años y 2.596 mujeres de 65 años o más.