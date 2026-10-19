Gráfico | Galicia registró 1.140 rupturas matrimoniales entre abril y junio de 2026
FIN DE LA RELACIÓN
La cifra de separaciones es un 1,2% menor que en 2025 y sitúa a Galicia como la sexta comunidad española con menos rupturas durante el segundo trimestre del año
Entre los meses de abril y junio se registraron en Galicia 1.140 demandas de ruptura matrimonial, pudiendo ser separaciones, divorcios y nulidades, una cifra que es 14 menos frente a las 1.154 del mismo periodo del año pasado, lo que supuso un descenso del 1,2%.
La información fue dada a conocer por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en base a los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, por cada 100.000 habitantes, se contabilizaron, en el periodo estudiado, 42 demandas, frente a las 43,6 de media estatal, lo que la sitúa como la sexta comunidad con menor número de rupturas, por detrás de Aragón (41,8), Navarra (40,5), Madrid (38,3), País Vasco (37) y Castilla y León (34,2).
Las cifras del trimestre
En concreto, los tribunales de instancia gallegos registraron entre abril y junio 402 divorcios no consensuados, frente a los 356 del año anterior, es decir un 12,9% más, y 12 separaciones contenciosas, lo que representa un aumento del 9,1%.
Por otra parte, se contabilizaron 693 divorcios consensuados, un 9,3% menos, y 33 separaciones consensuadas, lo que supone un aumento del 43,5%.
En el apartado de demandas se presentaron 164 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que representa una bajada del 20,8%.
El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 399, tuvo una variación al alza del 3,6%.
Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 295, mostraron una subida interanual del 2,1%, mientras que las no consensuadas, 274, aumentaron un 3%.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último