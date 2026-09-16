Gráfico | Galicia registra la mayor caída de nacimientos de España hasta julio

Galicia contabilizó 7.495 nacimientos entre enero y julio de 2026, un 3,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este miércoles. La evolución contrasta con la del conjunto de España, donde los nacimientos aumentaron un 1,39% en ese mismo periodo.

La comunidad gallega registra así el mayor descenso de nacimientos entre las comunidades autónomas hasta julio. Solo Canarias, con una caída del 1,92%, y Castilla-La Mancha, con un 0,5%, presentan también una evolución negativa.

Nacimientos hasta julio de 2026 Variación respecto al mismo periodo de 2025 -3,5% Galicia +1,39% España Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Datos de enero a julio de 2026.

En julio, Galicia registró 1.142 nacimientos, lo que supone un descenso del 2,5% respecto al mismo mes de 2025. Estos datos forman parte de la estimación mensual de nacimientos del INE, que se elabora a partir de las inscripciones registradas en los Registros Civiles informatizados.

Más de 19.000 defunciones hasta julio

La evolución demográfica también refleja un elevado número de defunciones. Galicia acumuló 19.446 muertes entre enero y julio, un 1,47% menos que en el mismo periodo de 2025.

El descenso de las defunciones fue superior al registrado en el conjunto de España, donde bajaron un 0,87% durante los siete primeros meses del año.

La diferencia entre nacimientos y defunciones mantiene así un saldo vegetativo negativo en Galicia durante este periodo, con muchas más defunciones que nacimientos.