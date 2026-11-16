Galicia repartirá 40.000 dispositivos gratuitos para alertar si un niño queda solo dentro del coche

La Xunta entregará a los padres de niños recién nacidos y menores de dos años un "dispositivo antiolvido", constituido por un sensor de presión y peso que alertará de la presencia de un niño en su sillita en los asientos traseros, evitando, de ese modo, que se quede olvidado en el coche. En total, se repartirán, inicialmente, 40.000 dispositivos.

Así lo ha anunciado este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda, que ha explicado que, con esta medida, Galicia será "pionera en Europa" y se adelantará a la normativa europea, recientemente aprobada, de que los nuevos vehículos cuenten con un dispositivo de alerta en este sentido, algo que será obligatorio a partir de 2031.

El dispositivo se entregará de manera gratuita a las familias que tengan un hijo, ya que estará incluido en la Cesta Benvida que se proporciona en todos los hospitales gallegos a los nuevos padres. Además, también se entregarán a aquellas familias con niños menores de dos años a través de los servicios de pediatría de los centros de salud. Será, así, un proceso simple, dado que los padres no tendrán que solicitarlo expresamente.

El dispositivo está formado por una alfombrilla para colocar bajo la silla del niño, que detectará automáticamente si el menor permanece en el vehículo una vez terminado el trayecto y activará una alerta. No dependerá ni del uso del teléfono móvil ni de la conexión a Internet.

El Consello de la Xunta ha tomado en cuenta este lunes el contrato por el que la Consellería de Política Social destinará 1,35 millones de euros a adquirir estos dispositivos.

"Es un apoyo fundamental para las familias que se destinará a niños de 0 a 2 años", ha dicho la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, que ha recordado que Galicia será "la primera región de Europa" en entregar gratuitamente este tipo de dispositivos con el objetivo de que también puedan usarse en los coches ya en circulación.

Si el sensor detecta que el niño sigue en su silla tras apagar el vehículo, ha contado la conselleira, "emite una alarma que va a más". El dispositivo, ha dicho Ángeles Vázquez, "funciona de manera autónoma", esto es, "sin necesidad de utilizar aplicaciones móviles ni de contar con conexión a la internet", con lo que no hay problemas para usarlo en cualquier punto de la geografía.