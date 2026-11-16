El Parlamento gallego rechaza las enmiendas a los presupuestos de 2027, que prevén reducir la deuda en 220 millones

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, interviene en el pleno sobre el debate de totalidad del Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais de Galicia para 2027-

El pleno del Parlamento de Galicia ha rechazado este lunes, con los votos del PP, las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición a los presupuestos de la Xunta para 2027. Las cuentas, que ascienden a 15.158 millones de euros, continúan así su tramitación parlamentaria, pese a las críticas de PSdeG, BNG y Democracia Ourensana.

Durante el debate, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, defendió el proyecto presupuestario y anunció que el Gobierno gallego prevé reducir el endeudamiento neto en 60 millones de euros este año y en otros 160 millones en 2027. De cumplirse estas previsiones, la disminución alcanzaría los 220 millones de euros.

Corgos destacó que Galicia encadenará siete años consecutivos de descenso de la ratio de deuda sobre el PIB y que la previsión es cerrar 2027 en torno al 12,3%. El objetivo de la Xunta es aproximarse al 10% en 2030.

Rebajas fiscales y medidas en vivienda

El responsable de Facenda defendió que los presupuestos buscan impulsar el crecimiento económico de Galicia y proteger a la ciudadanía frente al incremento de los precios. También puso en valor las medidas fiscales dirigidas especialmente a las rentas medias y bajas.

Entre ellas figura una rebaja de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos del IRPF, que tendrá carácter retroactivo desde este mismo 2026. En materia de vivienda, el proyecto contempla reducir del 1,5% al 1,2% el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para los trámites notariales relacionados con la adquisición de la primera vivienda.

Además, incluye una deducción del 100% para las operaciones formalizadas de vivienda protegida.

El conselleiro también avanzó que la Xunta convocará en 2027 las plazas de la oferta de empleo público de 2026, publicada en mayo y que supera las 1.200 plazas. Con ello, el Gobierno gallego espera superar las 4.000 convocatorias comprometidas para esta legislatura.

Democracia Ourensana denuncia discriminación a la provincia

Durante el turno de intervención de los grupos de la oposición, el portavoz de Democracia Ourensana, Armando Ojea, criticó la discriminación que, a su juicio, sufre la provincia de Ourense en las cuentas autonómicas.

El diputado planteó sus reivindicaciones en ámbitos como la inversión sanitaria y defendió la posibilidad de descentralizar la Administración autonómica.

El PSdeG acusa a la Xunta de presentar un «corta y pega»

El portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionó las prioridades del Gobierno gallego y puso el foco en el acceso a la vivienda pública. Recordó el compromiso del PP de construir 10.000 viviendas en 2030 y criticó que, según sus datos, solo se han entregado un centenar.

También censuró que las políticas de vivienda se centren en la construcción y advirtió de que el problema no puede convertirse en un negocio para unos pocos.

Sobre el conjunto de las cuentas, Besteiro las calificó de «corta y pega de la vagancia política» y sostuvo que, pese a disponer de más recursos, Galicia seguirá acumulando problemas en las listas de espera sanitarias, de vivienda y de dependencia.

El BNG acusa a Rueda de aumentar la desigualdad

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, consideró que los presupuestos reflejan un modelo político agotado y acusó al Gobierno de Alfonso Rueda de favorecer el incremento de la desigualdad.

La líder nacionalista cuestionó que el PP presuma de reducir la deuda y recordó que, según su valoración, esta se triplicó mientras se producían recortes en sanidad, educación y dependencia.

La vivienda fue otro de los principales puntos de confrontación. Pontón reprochó a la Xunta que no adopte medidas para regular el mercado y defendió que la falta de intervención pública contribuye al encarecimiento de los precios.

El PP defiende unas cuentas para resolver los problemas de Galicia

En el turno de respuesta, Miguel Corgos reivindicó el esfuerzo de cohesión territorial de la Xunta y defendió su apuesta por construir nuevas viviendas, movilizar inmuebles privados y facilitar el acceso a la compra mediante rebajas fiscales.

También justificó el incremento temporal de la deuda por la necesidad de recurrir a líneas de crédito ante los retrasos del Gobierno central en las entregas a cuenta.

Finalmente, el portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, defendió los presupuestos como una herramienta para resolver los problemas de la ciudadanía gallega y criticó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no presentar nuevas cuentas estatales durante los últimos años.