Galicia se suma a la huelga sanitaria nacional contra el Estatuto Marco

Los médicos gallegos participarán esta semana en la primera de las cinco jornadas de huelga nacional convocadas por el Comité de Huelga, que agrupa a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y sindicatos autonómicos como O’MEGA en Galicia. El paro, que se extenderá del 16 al 20 de febrero, busca exigir un Estatuto propio para los médicos y facultativos, tras rechazar el acuerdo del Ministerio de Sanidad con otros sindicatos del Ámbito de Negociación.

La protesta incluye manifestaciones y concentraciones frente a delegaciones sanitarias, así como cortes parciales de actividad en hospitales y centros de salud, respetando los servicios mínimos. En Galicia, los paros afectarán a urgencias y procesos críticos, mientras que la atención primaria funcionará con al menos un facultativo por centro según lo establecido por la Xunta de Galicia.

Los profesionales reclaman un estatuto que reconozca sus condiciones específicas: limitación de la jornada laboral, fin de las guardias de 24 horas, mejora de retribuciones y una clasificación profesional acorde con su formación y responsabilidad. Según los sindicatos, estas medidas son necesarias para garantizar la calidad asistencial y frenar la salida de médicos del Sistema Nacional de Salud.

La huelga forma parte de un calendario que se repetirá en marzo, abril, mayo y junio, sumando cinco semanas de paros nacionales. Los sindicatos insisten en que la medida es la última opción tras años de negociación y que el objetivo es proteger tanto a los profesionales como a los pacientes.

En Galicia, los hospitales y centros de salud seguirán funcionando con servicios mínimos, priorizando urgencias, diálisis, oncología y partos, mientras que la atención programada podría sufrir retrasos. La Xunta ha recomendado a los ciudadanos consultar con anticipación sus citas y acudir solo a casos urgentes.