El área sanitaria de Ourense establece su hoja de ruta en investigación

La investigación sanitaria en Ourense sienta sus bases para volar. De esta manera, buscará dejar de ser el esfuerzo aislado de profesionales para convertirse en una política estructurada, medible y alineada con objetivos comunes. Ese es el espíritu del Plan Director de Investigación e Innovación 2026-2030 presentado ayer por el Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, una hoja de ruta que define prioridades, fortalezas y líneas de actuación para los próximos cinco años y que aspira a consolidar una cultura investigadora estable y sostenible.

“Lo que nos da es una estructura y unos pasos a seguir”, resume Joaquín Cubiella, jefe de la Sección de Investigación del área sanitaria. El documento parte de una reflexión interna sobre la situación actual en esta materia y fija un horizonte claro. “Gracias a su elaboración, podemos saber dónde estamos y a dónde queremos ir”, además, indica que implica exteriorizar el trabajo hecho. “Es poner sobre un papel estas reflexiones para que todo el mundo las sepa, nos alineemos y trabajemos juntos”.

El plan identifica como ámbitos prioritarios el envejecimiento de la población, la cronicidad, el cáncer, la salud mental, la medicina personalizada y la digitalización. En el caso de Ourense, la longevidad de la población y el enorme peso del rural se perfilan como diferenciales. “En este nicho a nivel investigación podemos ser extraordinariamente revelevantes”, explica Cubiella.

Uno de los pilares en este campo en el área sanitaria será la creación de una Unidad de Ensayos Clínicos. Para Cubiella, la investigación clínica es un ámbito que puede marcar la diferencia dentro del sistema sanitario público porque es competitiva y depende de la captación de recursos. “El ensayo clínico aporta muchísimas ventajas”, subraya. Tanto por ofrecer fármacos innovadores a los pacientes como por generar ingresos que pueden reinvertirse en estructuras de investigación. Según apunta el médico, en 2024 el área obtuvo entre medio millón y un millón de euros en proyectos competitivos y una cantidad relevante vinculada a ensayos clínicos, además de reforzar su presencia en estudios observacionales y colaboraciones multicéntricas.

La digitalización es otro de los ejes estratégicos. Los profesionales disponen de una historia clínica única para toda Galicia que constituye “un lago de datos inmenso que está infraexplotado”. El objetivo es avanzar en su uso para diferentes fines, siempre dentro del marco regulatorio y de protección de datos. Cubiella destaca la reciente es la financiación obtenida por un investigador del CHUO para desarrolla modelos de detección de tumores hepáticos a partir de información ya existente en la historia clínica.

El plan también pone el foco en Atención Primaria y en los cuidados. “Es sorprendente el nivel bueno o muy bueno de los proyectos de investigación que se proponen desde Enfermería”, destaca. Además, insiste en que cuando se habla de investigación médica no se refiere solo a médicos en sí, sino a profesionales de todas las categorías, llamados a desempeñar un papel clave en la innovación.

Actualmente, el ecosistema investigador del área cuenta con once grupos activos y más de cien profesionales implicados. “Podríamos hacer más, podríamos estar mejor”, reconoce Cubiella, que admite que la presión asistencial y la falta de prioridad histórica de la investigación han limitado su desarrollo. Con este nuevo documento en marcha, el reto estará en consolidar la investigación como un servicio más del sistema sanitario y convertir a Ourense en un referente científico desde su propia realidad demográfica y asistencial, generando impacto directo en la calidad de vida de la población.