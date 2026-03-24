Galicia suspende de forma temporal las quemas agrícolas y forestales por riesgo de incendios

La Consellería de Medio Rural ha decretado la suspensión temporal de las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia, una medida que entra en vigor este miércoles y se mantendrá hasta nuevo aviso.

La decisión se adopta como medida preventiva tras analizar la evolución de la situación meteorológica y diversos indicadores técnicos que influyen en el riesgo de incendios forestales. La normativa vigente ya contempla la prohibición de este tipo de prácticas cuando las condiciones puedan dificultar su control.

Excepción para quemas controladas

Quedan fuera de esta suspensión las quemas prescritas y controladas que realiza el Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (SPIF), al tratarse de actuaciones planificadas y con los medios de extinción necesarios.

Llamamiento a la ciudadanía

La Xunta ha pedido la colaboración de la ciudadanía para extremar las precauciones y recordar que, desde la entrada en vigor de la medida, no está permitido el uso del fuego en actividades agrícolas o forestales por parte de particulares.

Asimismo, ha instado a denunciar cualquier actividad incendiaria y ha recordado que está disponible el teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestales.

La medida busca reducir al máximo el riesgo en un contexto meteorológico que podría favorecer la propagación del fuego en el territorio gallego.