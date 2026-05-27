Galicia suspende temporalmente las quemas por el aumento de las temperaturas desde esta fecha

La Consellería do Medio Rural ha adoptado una medida preventiva ante el incremento de las temperaturas en la comunidad. A partir de este viernes, 29 de mayo de 2026, y hasta nuevo aviso, quedan suspendidas temporalmente las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia.

Cancelación de permisos vigentes

Esta decisión afecta de forma directa a todas las autorizaciones para el uso del fuego:

A partir del viernes, no se tramitarán ni se autorizarán más permisos de quema.

Las autorizaciones que ya habían sido concedidas previamente dejarán de tener validez y quedarán sin efecto desde este 29 de mayo.

La decisión se ha tomado tras una minuciosa evaluación de la evolución meteorológica y el análisis detallado de los indicadores técnicos que influyen directamente en el riesgo de incendios. Asimismo, la Xunta recuerda que la normativa vigente estipula la suspensión obligatoria de las quemas cuando las condiciones del tiempo puedan dificultar el control de las llamas.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Dado que el uso del fuego quedará completamente prohibido para cualquier actividad agrícola y forestal de particulares, el Gobierno autonómico ha solicitado una vez más la implicación de la sociedad. Se pide a los ciudadanos que extremen al máximo las precauciones y que denuncien de forma inmediata cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tengan conocimiento.