Cualedro invierte 200.000 euros en restaurar los montes quemados

La Casa Consistorial de Cualedro fue este viernes escenario de una reunión que contó con la directora xeral de Planificación y Ordenación Forestal de la Consellería do Medio Rural, Luisa Piñeiro; el alcalde, Luciano Rivero, y representantes de las comunidades de montes vecinales en mano común. En el encuentro se explicaron las actuaciones previstas para la restauración de los terrenos afectados por los incendios forestales del pasado verano, que supondrán una inversión de algo más de 200.000 euros en la localidad.

Las labores planificadas consistirán en la mejora de las infraestructuras viarias y de la red de drenaje, la retirada de la madera quemada, la restauración hidrológica y la recuperación de los hábitats de la fauna local. Está previsto actuar de forma directa en los montes mancomunados de A Xironda, Pedrosa, Carzoá, Saceda, Lucenza, Rebordondo, Serra de Larouco, Serra de Sandín y Lamas. Por el momento ya se han ejecutado trabajos de trituración de madera quemada, concretamente en 31,7 hectáreas del monte común de Carzoá y en otras 13,2 hectáreas del de Cualedro.

Además de las obras en Cualedro, el plan de recuperación de esta zona del sur ourensano abarcará también intervenciones en los concellos de Xinzo de Limia, Baltar, Verín y Oímbra.