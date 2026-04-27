Galicia tendrá siete nuevos fiscales

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, visita las nuevas dependencias de la Fiscalía General del Estado en Madrid,

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció este lunes, 27 de abril, la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas de fiscales que se sumarán a las 500 para jueces y magistrados avanzadas por el Gobierno.

De estas 200 nuevas plazas, siete se crearán en Galicia, lo que supondrá un incremento del 4,52% de su plantilla actual. Este se suma al incremento en 19 al número de jueces en Galicia por lo que la carrera judicial y fiscal en Galicia incorporará, por tanto, 26 nuevos miembros entre jueces y fiscales .

"Hemos logrado un consenso absoluto entre el Ministerio y la Fiscalía General del Estado para distribuir territorialmente esas 200 nuevas plazas que vamos a crear", declaró Bolaños durante una rueda de prensa en Madrid, acompañado por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

El ministro precisó que se ha pactado "por completo" y "hasta el último detalle" cuál será dicha asignación, recalcando que se trata de "la mayor creación de plazas fiscales de la historia", mediante la cual la plantilla de la Fiscalía pasará de 2.804 a 3.004 plazas.

Asimismo, informó que se crearán plazas fiscales en todas las comunidades autónomas y órganos centrales, y que la propuesta se ha elaborado "teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas", así como consensuada con la Fiscalía.

El ministro destacó que esta creación récord de plazas fiscales se suma a la también histórica creación de plazas judiciales, 500 este 2026, que supondrá un incremento del 8,5% de la planta judicial en España.

En Galicia se crearán 19 plazas de jueces para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que también se crearán este 2026. Se trata de la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Galicia.