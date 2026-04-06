Rueda centrará su balance en vivienda y rebajas fiscales

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó ayer que uno de los “eixos” sobre el que prevé hacer pivotar el Debate sobre o Estado da Autonomía que se celebra esta semana -miércoles y viernes- en el Parlamento de Galicia será el acceso a la vivienda. Habrá “novidades” sobre este asunto, pero también dio a entender que avanzará otras propuestas para “ampliar coberturas de carácter social” y más rebajas fiscales.

Así se pronunció en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde esgrimió que hay una parte de su discurso, a la que él concede “moita importancia”, que consistirá en hacer balance de lo hecho en los dos primeros años de este mandato.

“Facémolo cos recursos dos galegos e serve para constatar que aquilo ao que nos comprometemos o cumprimos. E que, se algunha cousa non se pode facer, tamén somos responsables diso e hai que explicar cales son as circunstancias”, señaló.

A renglón seguido, destacó que hay medidas en marcha que es preciso “completar” y que avanzará en el debate de política general, en el que también prevé introducir “novidades derivadas do devir diario e das circunstancias que van aparecendo, de novos problemas que hai que solucionar. Así, as políticas de vivenda, ás que xa outorga a cualificación de “tema central” da lexislatura, serán eixe do seu discurso”.

“Hai cousas que cumprir en materia de vivenda, novas cousas que achegar, cuestións que agora mesmo están de actualidade e que son moi necesarias porque se poden converter en problemas e xa están a afectar á nosa produtividade”, dijo.

“Queremos actuar sobre iso e tamén seguir insistindo en facer todo o posible para ampliar as coberturas de carácter social. Tamén temas fiscais, de rebaixas. Queremos seguir, xa saben o que digo sempre, que a nosa intención non é subir impostos cando podemos baixalos”, agregó.

Normalidad

Más allá, Rueda reivindicó la “normalidade institucional” que supone que sea el segundo año del mandato en el que se celebra este debate autonómico de política general -en 2024 no hubo, dado que fueron las elecciones autonómicas y planteó su plan de mandato durante la investidura-, al igual que la aprobación de las cuentas gallegas.

También insistió en que rendirá cuentas y destacó que “o nivel de cumprimento” del más de medio centenar de propuestas aprobadas en la anterior cita -muchas de ellas ponen el foco en demandas al Executivo central- es “do 85%”. “E aínda quedan dous anos de lexislatura”, apostilló.

Sobre las críticas de la oposición, comentó que “está no seu dereito e no seu papel de facer crítica”. “Sempre as fai normalmente, sen coñecer as propostas. Pero xa lle gustaría ao BNG ter o mesmo nivel de cumprimento no programa polo que apoiou a investidura de Sánchez e que está todo sen facer a día de hoxe”, zanjó.