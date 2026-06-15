Galicia es la tercera comunidad con más accidentes de tráfico por animales

Galicia volvió a situarse en 2025 entre las comunidades con mayor siniestralidad vinculada a la presencia de animales en la carretera, según el VIII Informe Ponle Freno‑AXA. La comunidad concentró el 15,9% de todos los accidentes registrados en España, lo que la convierte en la tercera autonomía más afectada en un año en el que estos siniestros crecieron un 2,7% en territorio gallego. En el conjunto estatal se contabilizaron 5.268 accidentes, un 4,5% más que en 2024 y la cifra más alta desde que existen registros comparables.

El jabalí continúa siendo el principal causante de los siniestros en Galicia, con un peso del 67%, muy por encima de la media estatal, situada en el 49%. Le siguen el corzo, con un 13%, y el perro, con un 11%. La incidencia del corzo es sensiblemente menor en Galicia que en el resto del país, donde representa uno de cada cuatro accidentes. En cambio, el impacto del jabalí es notablemente superior en la comunidad, lo que explica la elevada concentración de siniestros en zonas boscosas y periurbanas.

La carretera y los animales | La Región

Tres provincias gallegas figuran entre las diez con más accidentes de toda España. A Coruña ocupa la tercera posición, con el 10,8% del total nacional, pese a registrar un descenso del 3,5% respecto al año anterior. Ourense se sitúa en quinta posición, con un 9% y un incremento del 10,9%, mientras que Pontevedra es sexta, también con un 9% y una subida del 5,7%. El informe confirma que noviembre y diciembre son los meses de mayor riesgo en Galicia, una tendencia que coincide con el patrón estatal, donde noviembre y octubre concentran la mayor siniestralidad. El verano, en cambio, es la época más segura. A nivel nacional, los domingos son los días con más accidentes (16,2%), seguidos de los lunes, mientras que los martes presentan la menor incidencia. Galicia, junto con Castilla y León (22,8%) y Cataluña (17%), agrupa más de la mitad de los siniestros con animales registrados en España, lo que evidencia una fuerte concentración territorial del problema. El informe subraya que estas tres comunidades comparten una elevada presencia de fauna salvaje y una red viaria que atraviesa zonas rurales extensas, factores que explican su peso desproporcionado en la estadística estatal.