Galicia registra una serie de terremotos de hasta magnitud 3,9 en Lugo durante la madrugada
TRACASTELA, BARALLA, BECERREÁ
El 112 Galicia confirma ocho movimientos sísmicos entre las 3:00 y las 3:15 horas con epicentro en Triacastela, Baralla y Becerreá, el mayor de ellos de magnitud 3,9 y sin daños ni avisos ciudadanos
Galicia ha registrado esta madrugada una serie de movimientos sísmicos con epicentro en las localidades lucenses de Triacastela, Baralla y Becerreá, uno de ellos con una magnitud máxima de 3,9, según informó el 112 Galicia a partir de datos del Instituto Geográfico Nacional.
En total se detectaron ocho sismos entre las 3:00 y las 3:15 horas, con magnitudes que oscilaron entre 2,5 y 3,9. El seísmo más intenso se localizó en Triacastela, donde también se registraron otros movimientos de 3,4, 3,1, 3 y 2,9.
En Becerreá se produjeron dos temblores de 3,1 y 2,5, mientras que en Baralla se detectó un movimiento de 2,5.
Pese a la actividad sísmica, el 112 Galicia ha confirmado que no se registraron incidencias ni llamadas de alerta por parte de la ciudadanía.
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