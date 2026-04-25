Galicia registra una serie de terremotos de hasta magnitud 3,9 en Lugo durante la madrugada

Mapa de actividad sísmica en la provincia de Lugo que muestra los epicentros.

Galicia ha registrado esta madrugada una serie de movimientos sísmicos con epicentro en las localidades lucenses de Triacastela, Baralla y Becerreá, uno de ellos con una magnitud máxima de 3,9, según informó el 112 Galicia a partir de datos del Instituto Geográfico Nacional.

En total se detectaron ocho sismos entre las 3:00 y las 3:15 horas, con magnitudes que oscilaron entre 2,5 y 3,9. El seísmo más intenso se localizó en Triacastela, donde también se registraron otros movimientos de 3,4, 3,1, 3 y 2,9.

En Becerreá se produjeron dos temblores de 3,1 y 2,5, mientras que en Baralla se detectó un movimiento de 2,5.

Pese a la actividad sísmica, el 112 Galicia ha confirmado que no se registraron incidencias ni llamadas de alerta por parte de la ciudadanía.