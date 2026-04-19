Pequeños terremotos sacuden la provincia de Ourense en cadena en solo una semana

Mapa con los distintos epicentros registrados en la provincia de Ourense y su entorno en los últimos días.

La provincia de Ourense ha registrado en los últimos días una serie de pequeños movimientos sísmicos, según los datos del Instituto Geográfico Nacional. Se trata de terremotos de baja magnitud, en su mayoría entre 1.3 y 2.3, y sin constancia de daños.

El episodio más destacado se produjo el 18 de abril a las 15:14 (UTC), con un seísmo de magnitud 2.3 al norte de la provincia, a 0 km de profundidad, lo que lo hace más superficial pero igualmente leve en términos de impacto.

Una semana de microseísmos en la provincia, sin daños pero con actividad constante

En los días previos también se detectaron varios eventos sísmicos de baja intensidad: el 17 de abril (0.3 de magnitud) en el noroeste de Ourense, el 15 de abril con dos movimientos de 1.7 y 1.6, y el 14 de abril con otro de 1.3 cerca de Lalín (Pontevedra), pero dentro del área de influencia gallega.

El 12 de abril se registraron además dos temblores, uno en la zona de Lugo, a unos 27 km al norte de Ourense, con magnitud 1.8, y otro cerca de Verín de 1.7, ambos igualmente de escasa intensidad.

Ubicación de los sismos registrados

18 abr : 22 km al norte de Ourense (zona norte provincial)

17 abr : Noroeste de Ourense

15 abr : 32 km al suroeste de Ourense

15 abr : 29 km al noroeste de Ourense

14 abr : 13 km al sureste de Lalín (Pontevedra, área limítrofe con Ourense)

12 abr : 27 km al norte de Ourense (zona Lugo–Ourense)

12 abr : 6,6 km al suroeste de Verín

9 abr: 35 km al sureste de Lugo (influencia norte de Ourense)

Los expertos subrayan que este tipo de actividad es habitual en Galicia, donde se producen pequeños movimientos sísmicos de forma recurrente debido a la dinámica de las fallas locales, sin que supongan un riesgo significativo para la población.