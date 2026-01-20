Galicia se suma unida al pesar por las víctimas del siniestro de Adamuz

Xunta, ayuntamientos y distintas instituciones y entidades se sumaron ayer al minuto de silencio en solidaridad y apoyo con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz este domingo, con el recuerdo presente del siniestro del Alvia en 2013 en Angrois, Santiago, en el que perdieron la vida 80 pasajeros.

En San Caetano, la sede del Gobierno gallego, el presidente Alfonso Rueda presidió a las 12,00 horas el minuto de silencio acompañado de su equipo de gobierno y de trabajadores de la Administración autonómica.

A continuación, el responsable del Ejecutivo trasladó el apoyo y el pesar de “todo el pueblo gallego”, recordando el accidente del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio de hace 13 años.

“Los gallegos tenemos que echar la vista atrás y recordar el accidente de Angrois. En aquel momento recibimos la ayuda y solidaridad de muchas personas, sentimos su cariño y ahora queremos hacer lo mismo con las personas afectadas por el accidente del domingo”, manifestó el titular del Ejecutivo autonómico.

Así, Alfonso Rueda expresó, “en nombre de Galicia”, el pesar por las víctimas que se conocen hasta el momento y trasladó el “máximo apoyo” a los familiares y a las personas heridas. En esta línea, apuntó que “habrá tiempo” para conocer las causas”, puesto que “todavía se está trabajando en el punto, por lo que insistió en que es momento de “mandar apoyo, ofrecer toda la ayuda y agradecer a todo el mundo que ha trabajado”.

Ayuda

En este sentido, hizo mención a los vecinos de Adamuz que se desplazaron de inmediato al punto del siniestro para ayudar a las víctimas. “Otra vez, como en Angrois, los vecinos echando una mano y dando ejemplo”. Consultado sobre si Galicia prevé enviar medios a Andalucía, Rueda dijo que por el momento no han sido solicitados, pero ha subrayado que “si fuera necesario, por supuesto que Galicia aportaría medios”.

La comunidad mostró su conmoción en el minuto de silencio en instituciones, ciudades y principales concellos

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, participó en un minuto de silencio ante la Delegación del Gobierno. En el Parlamento de Galicia, diputados y trabajadores guardaron un minuto de silencio a las 13,00 horas en la escalinata del Pazo do Hórreo, presidido por la vicepresidenta Elena Candia y los portavoces de grupo Alberto Pazos (PPdeG), Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), en ausencia del presidente por viaje oficial a Madrid.

Las ciudades

En Santiago de Compostela, la corporación municipal se concentró en la Praza do Obradoiro, ante el Pazo de Raxoi, donde la alcaldesa Goretti Sanmartín expresó un “abrazo solidario” a afectados y familiares, recordando el accidente de Angrois. También participó el rector de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López, acompañado de representantes académicos y candidatas a rectoras, Alba Nogueira y Rosa Crujeiras.

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se sumó a la convocatoria de la FEMP, invitando a todos los ayuntamientos, diputaciones e instituciones a guardar un minuto de silencio a las 12,00 horas en recuerdo de las víctimas.

En Vigo, la concentración fue en la Praza do Rei, con el alcalde Abel Caballero, concejales y trabajadores municipales; en Ferrol, el alcalde José Manuel Rey Varela y la corporación secundaron el acto; en Lugo, parte de la corporación se concentró en la Subdelegación del Gobierno. En Ourense, representantes de todos los grupos políticos guardaron un minuto en la Praza Maior, y en A Coruña, la alcaldesa Inés Rey y la corporación participaron en María Pita junto a servicios de emergencias.