Galicia amplía la edad de vacunación frente al Virus del Papiloma Humano en varones hasta los 25 años

El Gobierno gallego ampliará la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en varones hasta los 25 años, incorporando al calendario gallego de vacunación permanente a todos los hombres nacidos desde 2001. La medida entrará en vigor el próximo 25 de mayo y forma parte de la estrategia de prevención de enfermedades asociadas a este virus.

La pauta consistirá en la administración de una única dosis, siguiendo las recomendaciones científicas actuales, lo que simplifica el proceso de inmunización. Según las estimaciones de la Xunta, esta ampliación beneficiará a unas 21.000 personas en Galicia.

El Ejecutivo autonómico destinará alrededor de 980.000 euros a la adquisición de nuevas dosis, en una medida que busca reducir la incidencia de este virus, considerado la infección de transmisión sexual más común en el mundo.

El VPH está relacionado con distintos tipos de cáncer, como los de cuello de útero en mujeres y cánceres orofaríngeos, anales y de pene en hombres. La ampliación de la cobertura pretende reforzar la prevención y disminuir la carga de enfermedad asociada en la población.