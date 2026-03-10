Una gallega con cáncer de mama presentará en Sanidad 55.000 firmas para adelantar las mamografías a los 40

María Varela, la gallega con cáncer de mama metastásico que demanda adelantar la edad de la primera mamografía preventiva a los 40 años, prevé registrar este miércoles en el Ministerio de Sanidad las más de 55.000 firmas que ha recogido a través de "change.org/MamografiasAlos40".

Le acompañarán otras tres mujeres diagnosticadas de cáncer de mama con 30, 31, y 46 años. "Si a mí me hubieran hecho pruebas antes, me habrían detectado el cáncer a tiempo y quizás tendría una opción de curarme", lamenta.

"Mamá, ¿te vas a curar?" Tiene 7 años y siempre le respondo que ahora vamos a jugar, porque eso es todo lo que le puedo prometer", escribía María Varela en su petición en 'change.org/MamografíasALos40'. "Conozco a muchas mujeres que han sido diagnosticadas con cuarenta y pico años, como yo, o incluso más jóvenes", enfatiza.

Precisamente a través de su recogida de firmas le han llegado más de 120 testimonios de mujeres o familiares que aseguran haber vivido el diagnóstico de cáncer de mama antes de los 45.

En su iniciativa, persigue que se iguale la edad de la primera mamografía en todas las comunidades autónomas. "Actualmente en algunas comunidades la primera mamografía es a los 50, en otras a los 45, en alguna es a los 40 en caso de que existan riesgos previos, en otras se están planteando reducirlo pero aún no lo han hecho. Llegar a tiempo para curarte no puede depender de dónde vivas", esgrime.