El éxito inicial de una vacuna personalizada muestra esperanza contra el cáncer de mama más agresivo

Un ensayo experimental de una vacuna de ARN mensajero (ARNm) diseñada a medida para cada paciente ha mostrado resultados prometedores contra el cáncer de mama triple negativo, el tipo más agresivo de esta enfermedad. La investigación, liderada por la compañía alemana BioNTech y publicada en la revista Nature, indica que la vacuna provoca una respuesta inmune fuerte y duradera en la mayoría de las pacientes tratadas.

El estudio incluyó a 14 mujeres que habían recibido tratamiento quirúrgico y terapia neoadyuvante o adyuvante. Tras la vacunación, 11 de ellas permanecieron libres de recaídas hasta seis años después, mientras que tres registraron recurrencias. La vacuna entrena a las células T del sistema inmune para atacar proteínas mutantes específicas del tumor, creando una inmunidad adaptada a cada paciente.

Aunque los resultados son todavía preliminares y con limitaciones —como el reducido número de participantes y la falta de grupos de control—, los autores destacan la viabilidad clínica y la seguridad del enfoque. La vacuna fue bien tolerada y generó respuestas consistentes de linfocitos T frente a neoantígenos, pequeñas proteínas producidas por mutaciones del ADN tumoral.

Este avance abre la puerta a nuevas investigaciones en cáncer triple negativo y refuerza la idea de que las vacunas personalizadas de ARNm, similares a las usadas contra la covid-19, podrían ampliarse a otros tipos de tumores como melanoma o cáncer de páncreas. Los responsables del estudio esperan que esta línea de investigación pueda conducir a una vacuna aprobada en aproximadamente cuatro años, ofreciendo esperanza frente a uno de los cánceres de mama más difíciles de tratar.