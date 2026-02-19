El éxito inicial de una vacuna personalizada muestra esperanza contra el cáncer de mama más agresivo
VACUNA PIONERA
La vacuna personalizada de ARNm genera una respuesta inmune duradera en pacientes con cáncer de mama triple negativo y abre la puerta a futuras terapias frente a tumores difíciles de tratar
Un ensayo experimental de una vacuna de ARN mensajero (ARNm) diseñada a medida para cada paciente ha mostrado resultados prometedores contra el cáncer de mama triple negativo, el tipo más agresivo de esta enfermedad. La investigación, liderada por la compañía alemana BioNTech y publicada en la revista Nature, indica que la vacuna provoca una respuesta inmune fuerte y duradera en la mayoría de las pacientes tratadas.
El estudio incluyó a 14 mujeres que habían recibido tratamiento quirúrgico y terapia neoadyuvante o adyuvante. Tras la vacunación, 11 de ellas permanecieron libres de recaídas hasta seis años después, mientras que tres registraron recurrencias. La vacuna entrena a las células T del sistema inmune para atacar proteínas mutantes específicas del tumor, creando una inmunidad adaptada a cada paciente.
Aunque los resultados son todavía preliminares y con limitaciones —como el reducido número de participantes y la falta de grupos de control—, los autores destacan la viabilidad clínica y la seguridad del enfoque. La vacuna fue bien tolerada y generó respuestas consistentes de linfocitos T frente a neoantígenos, pequeñas proteínas producidas por mutaciones del ADN tumoral.
Este avance abre la puerta a nuevas investigaciones en cáncer triple negativo y refuerza la idea de que las vacunas personalizadas de ARNm, similares a las usadas contra la covid-19, podrían ampliarse a otros tipos de tumores como melanoma o cáncer de páncreas. Los responsables del estudio esperan que esta línea de investigación pueda conducir a una vacuna aprobada en aproximadamente cuatro años, ofreciendo esperanza frente a uno de los cánceres de mama más difíciles de tratar.
