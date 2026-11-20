Imagen generada por el Departamento del Tesoro que recoge a los miembros de Los Comancheros sancionados por Estados Unidos.

Estados Unidos ha situado a un pontevedrés en el centro de sus sanciones contra el narcotráfico internacional. El Departamento del Tesoro ha incluido a Alexandre Varela Villar, alias 'Alex Vare', un español de 35 años natural de Pontevedra, en su lista negra por sus supuestos vínculos con Los Comancheros, una banda internacional de moteros con origen en Australia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció este jueves las sanciones contra Varela, a quien identifica como "comandante mundial" de la organización, y contra otros cuatro individuos relacionados con la estructura. Washington acusa a la banda de colaborar con organizaciones criminales y facilitar la expansión internacional de redes de narcotráfico.

Según el Tesoro estadounidense, Los Comancheros habrían facilitado envíos de varios cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Australia y Europa. La organización también estaría relacionada, según las autoridades norteamericanas, con otras actividades delictivas como asesinatos, tráfico de armas y blanqueo de capitales.

Vínculos con grandes cárteles internacionales

En su comunicado, el Departamento del Tesoro sostiene que la banda ha ayudado a organizaciones criminales que Washington considera terroristas a ampliar su alcance internacional. Entre ellas menciona al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, en México, así como al Clan del Golfo, de Colombia, y Los Choneros, de Ecuador.

Junto a Alexandre Varela, Estados Unidos ha sancionado a otros cuatro hombres vinculados a Los Comancheros. Entre ellos figuran Allan John Norman Meehan, señalado como "presidente mundial" de la banda, y Marcos Francis Coffen, ambos australianos. También aparecen Pasilika Naufahu y Vetekina Naufahu, identificados como dirigentes de la filial neozelandesa.

Sanciones también contra la mafia italiana en Canadá

El paquete de medidas anunciado por Washington incluye además a responsables de la filial canadiense de la organización criminal italiana "Ndrangheta", a los que Estados Unidos atribuye vínculos con cárteles mexicanos y colombianos.

Las sanciones forman parte de la estrategia estadounidense para actuar contra las redes internacionales que, según el Gobierno norteamericano, colaboran con grandes organizaciones del narcotráfico y facilitan el transporte de drogas entre continentes.