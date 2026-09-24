El gallego se podrá impartir más materias científicas y tecnológicas desde 2028

Alumnos atienden las explicaciones de su profesor en el aula en una imagen de archivo.

La elección de las asignaturas que se imparten en gallego tendrá más margen en los colegios gallegos a partir del curso 2028-29. El acuerdo alcanzado por PPdeG y PSdeG permitirá que algunas materias científicas y tecnológicas que actualmente no pueden darse en esta lengua pasen a impartirse en gallego, siempre que se mantenga el reparto de materias establecido para cada idioma.

El acuerdo no modifica el reparto global. En los centros bilingües, la mitad de las materias seguirá impartiéndose en gallego y la otra mitad en castellano. En los centros plurilingües, la distribución continuará siendo de un tercio en gallego, otro en castellano y otro en inglés.

Lo que cambia es la posibilidad de que los centros tengan mayor margen para decidir qué asignaturas corresponden a cada lengua. Así, una materia del bloque científico, como Matemáticas, podrá impartirse en gallego, pero el centro deberá ajustar el resto de materias para mantener el reparto lingüístico previsto.

Cambios también en Infantil

El pacto establece además que en las aulas de Educación Infantil el profesorado utilizará la lengua materna predominante entre el alumnado. El documento señala también que se prestará especial atención al uso del gallego en todos los ámbitos y, especialmente, en los entornos urbanos y periurbanos.

Los centros deberán incorporar a sus proyectos lingüísticos un apartado específico para hacer seguimiento de los objetivos y evaluar las medidas aplicadas en relación con el Plan xeral de normalización da lingua galega.

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La modificación del decreto educativo se prevé incluir en la ley de medidas fiscales y administrativas vinculada a los presupuestos de 2027. El objetivo es que los cambios normativos estén aprobados antes de que termine 2026, aunque la nueva posibilidad de elegir las materias que se imparten en gallego no se aplicará hasta el curso 2028-29.

Más de 65 millones en cuatro años

El acuerdo entre populares y socialistas también contempla medidas fuera del ámbito educativo. En los medios de comunicación, se promoverá que las declaraciones sean transcritas en la lengua en la que se hayan realizado. Además, se prevé aumentar la financiación de contenidos audiovisuales en gallego y desarrollar un plan para reforzar su presencia en espacios digitales.