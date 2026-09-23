APOYO, FORMACIÓN Y MATERIALES
Así se incorporará en los colegios gallegos el refuerzo a la lectura y a las matemáticas
APOYO, FORMACIÓN Y MATERIALES
La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP dotará a los centros educativos gallegos de apoyos específicos de acompañamiento, formación y recursos materiales para desarrollar los nuevos programas de refuerzo 'Avanza Lectura' y 'Avanza Matemáticas'. Estas medidas se pondrán en marcha este mismo curso en la etapa de Primaria al amparo del nuevo Marco galego para o impulso educativo, aprobado por el Consello da Xunta.
El conselleiro Román Rodríguez se reunió con el Consello Escolar de Galicia para dar cuenta de estas actuaciones, orientadas a "reforzar aprendizajes apoyando a quien más lo precise, fomentar la cultura del esfuerzo e impulsar una mejora integral y continua del sistema". Según explicó el titular del departamento autonómico, este marco responde a un análisis previo tras los resultados del informe PISA, los cuales atribuyó a la aplicación de la Lomloe. La medida se suma a la estrategia iniciada en 2023 para la bajada de ratios y el incremento del profesorado, que este curso suma 900 docentes más en Secundaria, de los cuales 150 son especialistas en atención a la diversidad.
En el marco de este plan, la Xunta considera "imprescindible" afianzar las competencias clave en las edades más tempranas. Por ello, el programa 'Avanza Lectura' se centrará en 3º y 4º de Primaria para afianzar la lectura como una herramienta transversal para todas las asignaturas. Por su parte, 'Avanza Matemáticas' abarcará toda la etapa de Primaria con el objetivo de asentar conceptos fundamentales de manera acumulativa y garantizar una progresión adecuada.
Asimismo, este curso se activará el nuevo Programa de refuerzo educativo extraescolar para el alumnado de 6º de Primaria que presente mayores dificultades, facilitando así su transición académica hacia la ESO.
De cara al próximo curso escolar, la hoja de ruta incluye la implantación de una nueva asignatura obligatoria de 'Lectura y Comprensión' para 1º y 2º de ESO. Todo ello en un contexto marcado por el inicio del debate parlamentario de la nueva Ley de educación digital de Galicia.
Por otro lado, este curso se estrenará el voto telemático no presencial a través del espacio Abalar para que las familias puedan participar en la elección de sus representantes en los consellos escolares de los centros, una medida pensada para favorecer la conciliación y la participación en la comunidad educativa.
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