Los gallegos sin habilidades digitales podrán pedir que hagan trámites en su nombre

Un grupo de mayores sentados en un banco disfrutan de una mañana otoñal en Ourense.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles el decreto por el que se regula el Registro del Personal Funcionario Público Habilitado y la asistencia para la identificación y la firma electrónicas en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico.

Todo ello después de que la semana pasada el Consello de la Xunta aprobase dicha normativa, destinada a proporcionar toda la ayuda necesaria en el uso de la Administración digital a personas que no disponen de la capacitación o de los medios para hacerlo.

Según reivindicó el Gobierno gallego, esta iniciativa garantizará el uso universal de la Administración electrónica y estará dirigida a personas mayores sin habilidades digitales.

Esta norma afectará al personal funcionario en activo que atiende de forma presencial a la ciudadanía en las oficinas de la Xunta, así como al que se encarga de expedir copias auténticas o que necesitan de identificación y firma electrónica en procedimientos determinados.

De esta manera, estos funcionarios ayudarán a las personas físicas que no dispongan de los medios o conocimientos necesarios para relacionarse digitalmente con la Administración.

Así, bastará con que la persona solicite esta asistencia en las oficinas de atención a los ciudadanos y en el registro o, en su caso, en la dependencia del órgano tramitador, se identifique y dé su consentimiento expreso para cada actuación a través de un formulario.

"El personal empleado público habilitado podrá utilizar la identificación y la firma electrónica, pero no accederá al contenido de la documentación presentada ni comprobará su veracidad o el cumplimiento de los requisitos de la tramitación", apuntó el Ejecutivo autonómico.