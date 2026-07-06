Borrado de huella digital y educación en la red destacan en el proyecto de ley digital de la Xunta

La Xunta de Galicia busca incluir en el programa educativo de manera obligatoria la formación en competencias digitales.

La Xunta aprobó y presentó, en la rueda de prensa posterior a su Concello, el proyecto de ley contra el acoso y la violencia digital. Esta contiene medidas integrales para acabar y seguir avanzando contra la violencia machista.

Entre ellas destacan la inclusión obligatoria de contenidos formativos en competencia digital en todas las etapas educativas no universitarias. Esto obligara a los centros docentes y profesores a ampliar su plan educativo del año para formar a sus alumnos en competencias digitales

La norma también impulsará la puesta en funcionamiento de un servicio gratuito de borrado de la huella digital, implicando el borrado de todo material digital que continúe accesible en redes y que se empleó como instrumento de acoso o de violencia digital. Importante resaltar que para la eliminación de este material se requerirá de una resolución judicial.

Otra medida recogida en el anteproyecto es la creación de un servicio gratuito de asesoramiento, de modo que las víctimas recibirán apoyo técnico e información para prevenir nuevos ataques o nuevos supuestos de violencia digital.

Este proyecto es pionero en España e incluso en Europa afirmó la conselleira de Política Social, Fabiola García."Volvemos a tomar la delantera con la ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital. Va a ser la primera normativa de este tipo a nivel nacional y europeo".

Con este proyecto se busca establecer las líneas de actuación cuestión de acoso y violencia digital, contar con medidas de detección, prevención y sensibilización e incorporar medidas de protección y apoyo a las víctimas.

El objetivo del Consello de la Xunta es remitir este proyecto de ley al Parlamento para su tramitación durante el próximo periodo de sesiones y la previsión de que salga adelante durante este mismo año.