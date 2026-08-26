Dos gallegos se llevan más de 180.000 euros en la Bonoloto

Una ciudad de Galicia se lleva 180.000 euros en un sorteo de la Bonoloto.

La suerte ha sonreído a Vigo en el sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 25 de agosto. Dos boletos de Segunda Categoría, con cinco aciertos más el número complementario, han resultado premiados con 92.412,43 euros cada uno, lo que supone un total de 184.824,86 euros repartidos entre ambos.

Uno de los boletos acertantes ha sido validado en la Administración de Loterías número 32 de Vigo, situada en la calle Pintor Ramón Buch, 3. El segundo boleto ha sido adquirido a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 22, 42, 27, 10, 5 y 17. El número complementario fue el 20, mientras que el reintegro correspondió al 7. La recaudación alcanzó los 3.110.800 euros.

En el sorteo también hubo un acertante de Primera Categoría, con seis aciertos. El boleto fue validado en la Administración de Loterías número 5 de Salamanca, situada en la calle María Auxiliadora, 20 Local 2, y obtuvo un premio de 3.950.351 euros.

Así, el sorteo de este martes dejó más de 4,1 millones de euros en premios entre la Primera y Segunda Categoría, con Vigo como uno de los puntos agraciados.