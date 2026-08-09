Gastó un euro en la Bonoloto en Verín y se llevó 1,2 millones

Uno de los loteros de la administración nº1 de Verín, con el cartel del premio.

La resaca del sorteo del viernes, que dejó un histórico premio de 1.215.273 euros en Verín, convirtió este sábado a la administración de loterías número 1 de la villa, en la avenida Luis Espada, 66, en el centro de todas las miradas. A lo largo de la mañana, multitud de residentes y curiosos se acercaron al histórico local, abierto al público desde 1943, para pasar sus resguardos por la máquina y comprobar si eran los afortunados.

Los loteros explicaban durante la jornada que en el municipio se respira un ambiente de expectación e ilusión. Según el administrador, los vecinos comparten la alegría y confían en que la fortuna haya recaído en algún residente de la comarca.

El ganador se llevó el gran bote invirtiendo tan solo un euro en una única apuesta, una modalidad de juego muy común que no deja pistas sobre la identidad del comprador.

El premio coincidió de pleno con el fin de semana grande de la localidad por la celebración de la Feira do Viño de Monterrei. Desde la administración recuerdan que en 2010, este mismo local ya acaparó los titulares al repartir 7,5 millones en el Euromillones.